Toñi Moreno ('MYHYV') se somete a un retoque estético: "A mí me horroriza"

La presentadora Toñi Moreno se ha sometido a un retoque estético y lo ha compartido en su cuenta de Instagram, donde tiene 239.000 seguidores.

La conductora de MYHYV (Cuatro) se ha hecho una coolsculpting, una técnica para eliminar la grasa localizado usando una tecnología de enfriamiento que elimina las células de grasas mediante un procedimiento gradual. "Esta técnica está certificada y con ella podemos hacer una liposucción no quirúrgica con toda seguridad y eficacia", decía la doctora Carmen Sarmiento en los stories de la televisiva.

"Hoy toca día de cuidarse, que ya sabéis que a mí me horroriza", ha dicho en sus stories, donde ha compartido todo el proceso.

"Como me ha pillado por banda Carmen Sarmiento, pues empezamos. He llegado hinchada y me van a hacer un drenaje", afirma en otro vídeo corto.

Moreno ha aprovechado los vídeos para mandar un mensaje a sus seguidores: "Me van a ayudar a quitarme la grasa que me sobra, pero también hay que hacer deporte y comer bien, eh. Que no es tan fácil".

Captura Toñi Moreno. Captura Toñi Moreno.

Así es el proceso al que se ha sometido Moreno.

Captura Toñi Moreno. Captura Toñi Moreno.

Y esta es la máquina que aplica la técnica de coolsculpting.