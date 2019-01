El periodista de El Intermedio —de laSexta— Gonzo ha protagonizado un tenso momento con el portavoz de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, tras ponerle contra las cuerdas a cuenta de la violencia contra las mujeres y de la financiación de la formación ultraderechista.

"¿Sabe usted cuántas mujeres hay ahora mismo en Andalucía que tienen que ser vigiladas por las Fuerzas de Seguridad para proteger su seguridad?", ha preguntado sin medias tintas Gonzo al dirigente ultra, a quien le ha empezado a temblar la voz.

"Yo me muevo con datos y aunque no lo sé exactamente se lo puedo decir mañana...", ha respondido Serrano. Gonzo, con sonrisa irónica, le ha facilitado la cifra: "Son 15.000 mujeres. ¿Cómo puede pedir eliminar una ley sin saber a cuántas personas va a dejar desamparadas?", ha cuestionado.

"Le vuelvo a repetir que yo me muevo con datos y con estadísticas...", ha insistido, visiblemente nervioso, Serrano.

"¡Pero si no lo sabe!", ha exclamado el periodista de El Intermedio.

"Mire usted", ha contraatacado Serrano, trabándosele las palabras: "Me pregunta usted ahora mismo cuántos hombres están siendo detenidos o cuántas son las mujeres que están sufriendo maltrato en este momento, y hay momentos en el que esas respuestas no se pueden dar si no se tiene el dato perfectamente preparado", ha argumentado Serrano.

"Vamos, que han hecho toda la campaña con datos sin preparar", le ha recriminado Gonzo.

"No se preocupe que mañana... no, no. Si yo me muevo con datos de la Fiscalía General del Estado, del Instituto Nacional de Estadística, del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio del Interior. No se preocupe que yo esos datos los tengo perfectamente. Y cuando los tenga, y hagamos una entrevista preparada para este tema, no se preocupe que los datos los daré con todo lujo de detalle", ha afirmado Serrano acelerado y marchándose a toda prisa.

Previamente, Gonzo ya había cuestionado al dirigente de Vox con una incómoda pregunta sobre la financiación de su partido: "¿El dinero de los iraníes es a fondo perdido o va a haber que devolverle los favores?", ha interrogado el periodista.

La cara de Serrano se tornó en un poema: "Vamos a ver. Son dineros destinados de personas físicas, exiliados de un régimen al que precisamente está apoyando quienes nos critican", ha acertado a responder.

"Pero le pregunté si es a fondo perdido o van a tener que devolver el favor", volvió a interpelar Gonzo.

"Vamos a ver. Son donaciones hechas por particulares, y a nosotros no nos importa qué particular hace una donación. Todo está fiscalizado por el Tribunal de Cuentas...", ha reiterado Serrano, ante la cara de estupefacción de Gonzo, quien le recordó a Serrano que "el Tribunal de Cuentas ya ha desmentido el punto de vista de Vox".

"Sí, pero todo está perfectamente fiscalizado y todo es legal", ha afirmado tajante Serrano.

El periodista de laSexta ha interrogado también al líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín: "Ustedes han pasado de apoyar un gobierno socialista a formar parte de un gobierno con el PP, ¿se va a una clínica de desintoxicación para dar ese cambio?".

Marín, contenido, ha explicado que Cs ha pasado "de un acuerdo de investidura con el PSOE a un acuerdo de gobierno con el PP. Y yo creo que esa es la voluntad que han expresado los andaluces en las urnas el 2 de diciembre, y ahora lo estamos materializando".

"¿Y qué medicina se toma para saber que está en un Gobierno en el que no puedes hacer nada sin los votos de la extremaderecha?", ha continuado preguntando.

"No será así. Podremos hacer lo mismo que pudo hacer el PSOE con 47 escaños llegando a acuerdos con otras fuerzas políticas, no sólo con Vox", ha contestado el líder de Cs.

