Coque Malla revive con David Broncano en 'La Resistencia' su zasca con Vox

El músico y excantante de Los Ronaldos, Coque Malla, repasó en el programa La Resistencia cómo vivió una de las anécdotas de este último otoño, cuando el partido político Vox decidió utilizar su popular canción No puedo vivir sin ti en el mitin de Vistalegre. "No la usaron, la pusieron con todo el derecho, igual que yo pongo a Bowie antes de salir a tocar y no me pega un zasca, pero sí les hice una broma", contó el cantante.

"Recibí muchos comentarios de no dices nada, cuánto has cobrado y cosas así. Pero solo les hice una broma", le explicó Malla al presentador del programa, David Broncano, que rápidamente le preguntó cuál fue. "Les di la enhorabuena por abrazar la causa homosexual, porque la canción está dedicada a una pareja mía gay. Lo decía en serio y de corazón y se lo tomaron muy mal, tardaron dos días en responder", relató el músico con un gesto de asombro, mientras pronunciaba las últimas palabras sobre la reacción del partido.

Broncano imaginó una posible respuesta de Vox y el diálogo inmediato en el gabinete de comunicación del partido, que provocó la carcajada del público: "¡Pero si habéis puesto una canción de maricas! ¿A quién se le ha ocurrido?"

El mensaje que en su día Coque Malla publicó en sus redes sociales y que acompañó con un gift fue el siguiente:

"No sé si VOX España, el partido de ultra derecha que ha utilizado sin permiso (tienen perfecto derecho a hacerlo, qué le vamos a hacer) mi canción No puedo vivir sin ti en uno de sus mítines, sabe que media España piensa que es una canción dedicada a la cocaína...

Lo digo porque igual han metido un poco la pata.

Pero no se preocupen, señores de Vox, la otra media, sabe la verdadera inspiración de la canción, que no es otra que la relación homosexual entre dos amigos gays muy queridos, que lo pasaron realmente mal por culpa de la intolerancia y de la estupidez homófoba. Por amistad y solidaridad, les escribí esa bonita canción, que tanto les ha ayudado en su vida de pareja.

Como me cuesta trabajo pensar que ustedes apoyen nada que tenga que ver con la cocaína (nunca se sabe, pero me cuesta trabajo), me inclino a pensar que por fin han abierto sus mentes y han abrazado la causa homosexual. Si es así, les felicito sinceramente; es un ejemplo, que un partido de derechas, apoye la igualdad de derechos y la libertad de elección sexual.

Un saludo.

Coque Malla".

En su perfil de Twitter, Santiago Abascal, en representación de Vox como líder del partido, contestó a Malla de manera contundente calificándole como "niñato misógino" y vendiendo el mensaje de que sus canciones hablan "de violar mujeres o de pedir más dinero a papá y a mamá".