Marta Torné revela su truco para recuperar el cabello

Marta Torné ha decidido cambiar radicalmente su look. A la actriz le ha gustado tanto el resultado —con el que "no puede estar más feliz"— que ha decidido compartirlo en su cuenta de Instagram y pedir opinión a sus seguidores.

¿Os gusta mi nuevo color? Yo no puedo ser mas feliz con mi OMBRÉ CHOCOLAT: @anarabyanalerida me ha difuminado la raíz en tono chocolate, dejando las puntas con toques de luz en tonos avellana. No me puede gustar más!!! Ah! y me ha hecho una super hidratación con productos @trendyhair para recuperar mi cabello: ahora está mas grueso y suuuper suave....💖💝🎀 ¿Que os parece? ¿A que es una pasada?? 💫⭐️🌟✨⚡️🌟🌟⭐️💫 18.7k Likes, 266 Comments - Marta Torné (@marta_torne) on Instagram: "¿Os gusta mi nuevo color? Yo no puedo ser mas feliz con mi OMBRÉ CHOCOLAT: @anarabyanalerida me ha..."

Pincha aquí si no puedes ver la foto.

"¿Os gusta mi nuevo color? Yo no puedo ser más feliz con mi OMBRÉ CHOCOLAT: @anarabyanalerida me ha difuminado la raíz en tono chocolate, dejando las puntas con toques de luz en tonos avellana. ¡No me puede gustar más! ¡Ah! Y me ha hecho una superhidratación con productos @trendyhair para recuperar mi cabello: ahora está mas grueso y súpersuave....💖💝🎀 ¿Que os parece? ¿A que es una pasada?", ha escrito la presentadora junto a la imagen.

Torné luce más rubia que nunca y ha logrado convencer con su nueva imagen a sus seguidores, como han dejado por escrito en los comentarios: