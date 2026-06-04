Consumo lanza a consulta pública el anteproyecto de ley que plantea prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de 16

El Ministerio de Consumo ha lanzado a consulta pública su anteproyecto de ley para regular el acceso de los menores de edad a bebidas energéticas, que tienen un con alto contenido en cafeína, así como su su publicidad.

El anteproyecto de ley inicia con esta consulta pública su tramitación, como ha anunciado este jueves el ministro Pablo Bustinduy. De esta manera, la ciudadanía y colectivos afectados pueden "contribuir al enriquecimiento de la futura norma", ha explicado su departamento.

Concretamente, a través de esta consulta, el Ministerio recabará la opinión sobre:

Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa

La necesidad y oportunidad de su aprobación

Los objetivos de la norma

Las posibles soluciones alternativas regulatorios y no regulatorias

Consumo ya había anunciado su propósito de prohibir la venta de toda bebida energética a menores de 16 años, algo que se ampliaría hasta los 18 años en el caso de que las bebidas contengan más de 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros.

Esta regulación complementa el Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, que está en vigor y que recoge, entre otras medidas, la prohibición de la venta de bebidas energéticas en los centros escolares de todo el país.

Los riesgos para la salud

La propuesta del ministerio se sustenta en las recomendaciones de organismos científicos como la AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición) o la OMS (Organización Mundial de la Salud), que apuntan a que un consumo excesivo de cafeína "puede provocar efectos fisiológicos no deseados como alteración del sueño, hasta efectos psicológicos, alteración del comportamiento o trastornos cardiovasculares. La ingesta regular de bebidas energéticas también se ha asociado a sobredosis de cafeína, hipertensión, pérdida de masa ósea y osteoporosis, entre otras patologías".

Según la encuesta ESTUDES que elabora anualmente el Ministerio de Sanidad, el 38,4% de jóvenes de entre 14 a 18 años toma bebidas energéticas, con una mayor incidencia entre los chicos (45,7%) que entre las chicas (31%).

Además, el informe revela que un 15% de estos adolescentes mezcla las bebidas energéticas con alcohol, una práctica que multiplica los riesgos para la salud.

Medidas en otros países y ciertas autonomías

Esta iniciativa, recalcan, va en línea con las medidas que están adoptando diferentes países europeos como Alemania, Noruega, Letonia, Polonia, Hungría o Lituania.

También, a nivel interno, con normativa ya aprobada o que está tramitándose en España por algunos gobiernos autonómicos como el de la Xunta de Galicia y el del Principado de Asturias. Consumo reitera "la importancia de armonizar esta legislación a nivel estatal favoreciendo la unidad de mercado".

Por otro lado, el último barómetro de la AESAN sobre bebidas energéticas refleja que nueve de cada diez personas en España están de acuerdo en limitar su consumo en la infancia y adolescencia.