Una misteriosa araña azul en Angola trae de cabeza a los científicos: no saben por qué emite este color, pero podría ser importante para tácticas de defensa y camuflaje

Una expedición científica ha descubierto decenas de especies en una investigación llevada a cabo en Angola. Entre los diferentes hallazgos, publicados en la revista People, destacan nuevas especies de libélulas y saltamontes, aproximadamente 60 mariposas y polillas nunca antes descritas y nuevos insectos y arácnidos.

Estos descubrimientos son relevantes, ya que dichas especies podrían desaparecer antes de ser catalogadas debido a la acción del hombre y las presiones ambientales.

La investigación se ha realizado por completo en el altiplano de Lisima (Angola), una zona prácticamente inexplorada y que cuenta con un importante interés científico. El área cuenta con cuatro grandes sistemas fluviales africanos (Congo, Okavango, Zambeze y Cuanza). Los científicos consideran que es un ecosistema clave que se debe proteger.

La araña que emite luz azul

De todas las especies descubiertas destaca una: la araña que emite un brillo de color azul.

Ha sido el descubrimiento que más ha llamado la atención de la expedición, debido a que el color azul no es tan habitual en la naturaleza. Además, el brillo no viene de pigmentos normales, sino de estructuras microscópicas que reflejan la luz.

Los científicos no saben por qué emite el color azul. Y esto abre nuevas líneas de investigación en campos como la defensa o el camuflaje. Una de las teorías es que el azul podría servir para ahuyentar depredadores o atraer presas, aunque no está confirmado.

La araña azul sí que arroja una conclusión interesante: esta región de Angola no está lo suficientemente estudiada y allí podrían existir muchas más especies sorprendentes.

No es la única araña azul que ha encontrado la ciencia. Otro estudio halló una tarántula de este color en Tailandia en 2023. Los investigadores también tratan de descubrir el funcionamiento de dicha coloración en estas especies.

Otras especies descubiertas en Angola

Los investigadores han registrado más de 1.000 ejemplares de mariposas y polillas, entre ellas 60 especies potencialmente nuevas. Algunas tienen colores muy vivos, y esto indica una posible adaptación evolutiva al entorno.

Además, se han encontrado 103 especies de libélulas y caballitos del diablo, 47 tipos de grillos y saltamontes, y una oruga que resultaba completamente desconocida.

En definitiva, el verdadero valor de la investigación no se halla únicamente en la araña azul, sino en la certeza de que esta zona de Angola posee una biodiversidad aún por explorar.