La definición de Trump de qué es un 'alto al fuego' empieza a aclarar muuuuchas cosas

La Casa Blanca y el Despacho Oval, en plena acogida de la segunda Administración Trump, han vuelto a albergar escenas dignas de una ficción de la gran pantalla, pero quizás más aún de las que valdrían para una sitcom en la pequeña. Mandatarios extranjeros que antaño eran defendido como férreos aliados, siendo humillados. Un corrillo de pastores evangélicos y otras figuras religiosas rezando y tocando al presidente de una potencia mundial como si fuera un mesías —o un ayatolá—. Magnates tecnológicos llevando regalos millonarios o altos cargos deportivos inventando galardones que ofrecerle.

No obstante, en el marco de una rueda de prensa, la sala más importante de EEUU acogió una nueva escena que ha dejado esa mezcla de estupefacción, incredulidad y vergüenza ajena que caracteriza a las salidas de tono del presidente republicano. El tema por el que preguntaban los periodistas volvía a tener como objetivo el conocer si realmente hay posibilidad de que se produzca ese principio de acuerdo con las autoridades iraníes que corte en seco las subidas del precio del petróleo y gas natural que tanto teme el Ejecutivo de Trump, a escasos meses de las elecciones de mitad de mandato de noviembre —midterm—.

Se trata de un contexto en el que cada anuncio de Trump sobre un eventual principio de acuerdo en Oriente Medio, acaba con las autoridades iraníes saliendo a desmentirlo o con Israel endureciendo sus ataques contra el Líbano que ha vuelto a invadir —o en la Franja de Gaza, donde no ha habido un solo día sin palestinos asesinados, o en la Cisjordania ocupada—. Con esta carta de presentación, Trump ha respondido a una pregunta cuya respuesta aclara muchas cosas sobre sus decisiones en el plano internacional.

Qué es un alto al fuego, según Donald J. Trump

En este sentido, el vídeo está circulando como la pólvora en redes sociales. Un fragmento en el que el medio del bullicio de los corresponsales políticos tratando de conseguir meter su pregunta, se escucha con nitidez un: "¿Cómo define lo que es un alto al fuego?". Y, en ese momento, el resto de compañeros guardan silencio ante Trump, que empieza a dar una definición que dista bastante de cualquier búsqueda en cualquier diccionario de cualquier parte del mundo. Y esto último, el factor geográfico, es de vital importancia en la contestación del presidente estadounidense.

Tras un nada desdeñable "ehhhhhh...", Trump ha comenzando su definición con un matiz. El de que están hablando "de una parte diferente del mundo", de lo que se desprende que cuando se refiere a "mundo" se refiere a EEUU o a Occidente. Con todo, Trump ha definido un 'alto al fuego', "en esa parte del mundo [Oriente Medio y Próximo]" como "cuando tú te estás disparando de una forma mucho más moderada". Una breve definición que ha estado acompañada de unas cuantas risas instantáneas en el Despacho Oval.

Cabe señalar que, si se acude al diccionario Oxford para comprobar qué dice del mismo término anglosajón por el que Trump ha sido preguntado ('ceasefire'), esta prestigiosa obra lo define como la "suspensión (temporal) de las hostilidades", "un acuerdo para tal fin" o "tregua". Y cabe mencionar también que Trump ha anunciado que cree que "el acuerdo puede llegar este mismo fin de semana". Quizás convendría que alguien le preguntase, tanto por la definición de 'acuerdo', tanto como por la de 'genocidio'.