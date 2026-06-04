David Sánchez niega ante el juez que interviniera en la creación y adjudicación de su puesto de trabajo

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha negado que interviniera e influyera en la creación y adjudicación tanto de su plaza como 'coordinador de conservatorios' de Badajoz como la de Luis Carrero, amigo personal, en el puesto de jefe de Coordinación de Programas de Actividades Transfronterizas.

David Sánchez, que ha declarado este jueves en la Audiencia de Badajoz en el juicio que se sigue por su contratación en la institución provincial, ha declarado por espacio de diez minutos y solo ha contestado a las preguntas de su letrado, Emilio Cortés.

Pérez-Castejón ha declarado que la Oficina de Artes Escénicas que él dirigía en la Diputación de Badajoz "no era entendido como una oficina con ventanilla o un edificio físico", y ha señalado que él se enteró del cambio de denominación de su puesto a jefe de este servicio "cuando ya se había realizado".

Sin despacho durante unos meses

En su intervención, el hermano de Pedro Sánchez también ha explicado que cuando entró a trabajar en la Diputación de Badajoz inicialmente se le habilitó un despacho en el conservatorio, pero "ese durante el periodo de la pandemia, se utilizó para distintas actividades".

Posteriormente, cuando regresó de una excedencia "este mismo despacho estaba ocupado por una compañera", y entre 2023 y 2024 hizo "uso de despachos comunes, espacios comunes, despachos habilitados y herramientas de trabajo", hasta que "posteriormente hay una reubicación en otro espacio común, dentro de las dependencias de servicios centrales", situado en la Plaza de España de Badajoz.

Respecto a la ubicación de la Oficina de Artes Escénicas, David Sánchez ha señalado que ésta "no era entendido como una oficina con ventanilla o un edificio físico".

A preguntas de Emilio Cortés, David Sánchez ha explicado que se enteró del cambio de nomenclatura de su puesto de trabajo, de coordinador de las actividades de los conservatorios, a jefe de la Oficina de Artes Escénicas, "cuando ya se había realizado", y ha considerado que esta modificación "se produjo por la evolución natural de las actividades que ya se venían realizando", y por tanto "vino a responder a esa evolución".

Tras él declara Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz. Para ambos se piden tres años de prisión por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.