El tuit de Évole que provoca un terremoto en Twitter por lo que muestra de Arrimadas y Montero: "Así da gusto"

"Así da gusto volver al curro". El periodista Jordi Évole ha publicado, en su cuenta oficial de Twitter, un avance sobre el cara a cara que tiene previsto en el regreso de su programa Salvados —en laSexta, a las 21:25 horas— el próximo domingo.

De este modo, el periodista reúne a las mujeres más poderosas de Ciudadanos y Podemos, Inés Arrimadas e Irene Montero.

"El cara a cara todavía NO se ha grabado", especifica Évole en Twitter, quien no obstante sí comparte una promo de lo más gráfica sobre las discrepancias que se prevén entre ambas dirigentes políticas.

Así, Évole enfrenta a Arrimadas y a Montero a la misma situación en el mismo sitio: la barra de un bar.

La promo de Évole, que en pocas horas tiene más de 1.500 'me gusta', ha generado un intenso debate con más de un centenar de comentarios:

Pero no deben ser muy contrarias, no son los extremos, no?? Una es de izquierdas y la otra es de centro, reformista, moderada, moderna, no??