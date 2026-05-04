Cinco años, 17 familias y 20 denuncias: los vecinos de un barrio de Palma, atrapados por un alquiler vacacional ilegal del "pirata de las villas"

Lo que comenzó como una molestia puntual se ha convertido en una pesadilla cotidiana. En Es Pil·larí, un barrio residencial del centro de Palma, la convivencia ha saltado por los aires: ruido constante, fiestas ilegales, turistas ebrios y una sensación creciente de abandono institucional. Cinco años después, los vecinos siguen esperando una solución que no llega.

El caso, lejos de ser anecdótico, refleja uno de los conflictos más enquistados del modelo turístico actual: el choque entre el derecho a la vivienda y el negocio del alquiler vacacional, especialmente cuando este se mueve en los márgenes (o directamente fuera) de la legalidad.

Cinco años de conflicto sin solución

Concretamente, en el barrio de Es Pil·larí al menos 17 familias conviven desde hace años con una situación que califican de “insostenible”. El origen del problema tiene nombre propio: una villa de lujo conocida como “Villa Aladin”, alquilada de forma ilegal a grupos de turistas.

Las cifras hablan por sí solas: más de 20 denuncias interpuestas, múltiples avisos a la policía y varias reuniones con responsables institucionales. Todo ello sin que la situación haya cambiado de forma significativa.

Los vecinos relatan un patrón que se repite semana tras semana: grupos de jóvenes que llegan para pasar unos días, consumen alcohol, ponen música a todo volumen hasta la madrugada y dejan tras de sí suciedad, destrozos y tensión en el vecindario.

El “pirata de las villas” y un negocio que desafía las normas

El propietario de la vivienda, el empresario Francisco Garrido Sánchez, no se esconde. De hecho, se presenta en redes sociales como el “pirata de las villas”, una etiqueta que ha terminado por indignar aún más a los residentes.

Según denuncian, el propio dueño ha reconocido públicamente que el alojamiento no cuenta con licencia turística, aunque asegura haber iniciado los trámites. Mientras tanto, la actividad continúa, promocionada en redes sociales incluso después de haber desaparecido de plataformas como Airbnb.

Para los vecinos, esto evidencia algo más grave: no se trata de un caso aislado, sino de un modelo de negocio que se repite en otros puntos de la isla. “Se burla de las autoridades y de los vecinos”, lamentan, convencidos de que las sanciones no tienen efecto real.

Multas que no frenan el problema

Uno de los puntos más críticos es la falta de impacto de las posibles sanciones. Según explican los afectados, las multas, que suelen ser de entre 40.000 y 50.000 euros, no suponen un freno para este tipo de actividad.

“Gana eso en un mes”, aseguran los vecinos afectados, señalando que el negocio del alquiler turístico ilegal puede resultar mucho más rentable que cualquier penalización administrativa.

Esta percepción alimenta la sensación de impunidad y de desprotección. A pesar de que informes policiales han confirmado la ilegalidad del alquiler, las medidas efectivas no terminan de llegar.

Vivir con miedo en tu propio barrio

El impacto va mucho más allá del ruido. Los vecinos describen un deterioro profundo de su calidad de vida. “No podemos dormir. Nuestros hijos no pueden salir a la calle sin miedo”, explican.

Además, algunos aseguran haber vivido episodios de intimidación por parte de turistas en estado de embriaguez. La calle, según dicen, ha dejado de ser un espacio seguro.

La promesa del propietario de cesar la actividad en una fecha concreta no ha servido para calmar los ánimos. Después de cinco años de conflicto, la confianza está completamente rota.

Un síntoma del modelo turístico

Lo que ocurre en este barrio de Palma no es un caso aislado, sino el reflejo de una tensión creciente en muchos destinos turísticos: la convivencia entre residentes y visitantes en un contexto de masificación y falta de control.

Mientras el turismo sigue siendo uno de los motores económicos, situaciones como esta evidencian sus límites. Cuando el negocio invade el espacio residencial y las normas no se hacen cumplir, el coste lo asumen los vecinos.

Y la pregunta, cada vez más repetida en lugares como este, sigue en el aire y parece que todavía no encuentra una solución: ¿Hasta dónde puede llegar el turismo sin romper la vida cotidiana de quienes viven allí?