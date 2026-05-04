16 meses como relaciones públicas ilegal en las discotecas de Lloret de Mar: una antropóloga francesa investiga a fondo el turismo festivo masculino europeo

Durante más de un año, una antropóloga francesa se infiltró en uno de los epicentros del turismo de fiesta en Europa. El resultado de esa experiencia es una investigación que arroja luz sobre un fenómeno tan visible como poco comprendido: el turismo festivo masculino europeo.

Además, la investigadora no se infiltró como observadora externa ni como una turista más, sino como parte del sistema: trabajando como relaciones públicas (en muchos casos en condiciones irregulares) en discotecas de Lloret de Mar.

Lejos de limitarse a entrevistas o análisis a distancia, la investigadora decidió sumergirse por completo en el entorno que quería estudiar. Durante 16 meses, repartidos a lo largo de varios años, trabajó captando clientes en la calle, interactuando con grupos de jóvenes turistas y viviendo desde dentro el funcionamiento de las discotecas.

Su trabajo consistía en vender una promesa: la de una noche inolvidable, sin límites. Una promesa que sostiene una industria turística altamente rentable, pero también controvertida, tanto por su impacto en las ciudades como por las condiciones en las que se desarrolla.

Ese acceso privilegiado le permitió observar lo que rara vez aparece en los folletos turísticos: la lógica económica, las dinámicas de poder y las normas implícitas que rigen la noche.

Mucho más que alcohol y vacaciones

A primera vista, Lloret de Mar representa el exceso: alcohol barato, discotecas abarrotadas y jóvenes europeos entregados a varios días de fiesta sin freno. Pero la investigación va más allá de esa imagen superficial.

Según el estudio, estos viajes funcionan como un auténtico “laboratorio” de identidad masculina. Lejos de ser simples vacaciones, se convierten en un espacio donde muchos jóvenes ensayan y refuerzan comportamientos asociados a lo que entienden por “ser hombre”: resistencia al alcohol, competitividad, búsqueda de conquistas sexuales y presión del grupo.

Uno de los hallazgos más llamativos y perturbadores es que este entorno, aparentemente caótico y liberador, está en realidad lleno de normas. No escritas, pero muy presentes.

Los comportamientos que se premian y los que se ridiculizan siguen patrones bastante tradicionales. La heterosexualidad dominante, la exhibición de virilidad o la presión por encajar en el grupo forman parte de un guion que se repite noche tras noche.

Un negocio que necesita el exceso

El turismo festivo suele reducirse a una caricatura de jóvenes descontrolados. Sin embargo, la investigación invita a mirarlo con más matices, de forma mucho más crítica y preocupante.

Detrás de las camisetas mojadas, los vasos de plástico y las calles llenas de ruido, hay un fenómeno social complejo. Un espacio donde se cruzan economía, cultura juvenil y construcción de identidades.

Y, como demuestra esta inmersión de 16 meses desde dentro, entenderlo requiere algo más que observar desde fuera: exige entrar en la fiesta… y observar realmente como el machismo inunda los patrones de la noche.