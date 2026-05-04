La primera sumiller de carnes de España explica lo que ocurre en muchos restaurantes con las hamburguesas de angus

Los restaurantes de hamburguesas vivieron hace unos años un "boom" de popularidad en nuestro país que, como era de esperar, vino acompañado de un incremento de los precios. Y aquí casi todos los expertos coinciden: los clientes están pagando de más.

El programa Gastro SER ha hablado con Elisabeth G. Iborra, la primera sumiller de carnes de España. Durante su formación, que incluyó nociones de anatomía, cocina o sistemas de producción ganadera, ha adquirido herramientas para distinguir la carne de calidad.

"Le estoy muy agradecida a los veganos porque han creado un pendulazo y ahora la gente está buscando steak houses como loca y se han puesto de moda los carniceros tiktokers... ¡Oye, gracias!", asegura en el programa de la Cadena SER.

Al hilo de esto, Elisabeth G. Iborra da dos recomendaciones muy útiles para los consumidores que no manejan tanta información a la hora de elegir hamburguesas. La primera de ellas tiene que ver con el precio y la segunda, con el punto.

"No te pueden pedir 18 euros, ¡por favor!"

"Cuando os ponen angus premium a 18 euros la hamburguesa... ¡Perdón, pero la angus es la más raza más productiva del mundo, no es nada exclusivo! Se reproduce por esporas, tiene una infiltración fantástica, crece un montón y da mucho beneficio", explica, dejando así muy clara cuál es su opinión sobre este tipo de carne.

"No te pueden pedir 18 euros, ¡por favor! La carne de angus está muy buena, está muy equilibrada y le puede gustar a todo el mundo, pero es marketing. Los productores de angus y de wagyu han hecho una gran labor para poner en valor su raza, pero hay razas extraordinarias, productivas y exquisitas en todo el mundo", añade la sumiller de carne.

"Ahora se está priorizando la ternera, cuando los molares los tenemos para masticar y, de esa manera, aún le sacas más jugo a la carne", sostiene. Y en cuanto a los festivales de hamburguesas, apunta que "las hamburguesas están poco hechas, que es como a mí me gustan".

"El problema es que las bacterias, en un filete, están en la superficie y se mueren con el calor. Pero en la carne picada, las bacterias se quedan en el interior y tienen que hacerse a un mínimo de 72 grados", explicó Elisabeth G. Iborra a modo de conclusión.