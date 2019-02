Las mejores bromas y memes de los Goya

La gala de los Premios Goya es conocida en el mundillo como "la fiesta del cine", pero en las redes sociales también es un día de jolgorio, ya que muchos echan mano de su sentido del humor y creatividad para llenar Twitter de memes y bromas sobre todo lo que ocurre durante la ceremonia.

Y es muy importante lo que sucede en el escenario y también lo que se puede ver antes, en la alfombra roja.

Con la etiqueta #Goya2019, son muchos los que han compartido sus creaciones durante la noche que os resumimos aquí:

Este año estoy siguiendo los #Goya2019 sin haber visto nada de lo que hablan. Me siento como Pablo Casado en el Congreso.

Dulceida en los Goya? No veía un intrusismo profesional tan gordo desde lo de Nick Riviera #Goya2019 pic.twitter.com/gvQlRIloeQ

En serio, lo de las influencer en los Goya no acabo de pillarlo...! Dulceida, Maria Pombo, Madamederosa?????!!!! Son necesarias, es la noche del CINE #Goya2019 pic.twitter.com/sBZ7AAeZgs

¿Por qué no presentan la gala Leticia Dolera e Ingrid García Jonsson? Esos serían los Goya que merecemos.

Goya2003 - NO A LA GUERRA Goya2019 - SÍ A LA TUNA

Me alegro por Campeones. pic.twitter.com/XEP5g8k0cI

Si no me invitas, me cuerlo #Goya2019 pic.twitter.com/Y1U8sUiBnS