Eva González, presentadora de La Voz (Antena 3) ha hablado por primera vez de las adicciones de Kiko Rivera, que está concursando en GH Dúo (Telecinco).

El hijo de Isabel Pantoja contó ante la audiencia que había sido adicto a las drogas: "He estado enganchado a la cocaína, al hachís y la marihuana. Hachís y marihuana consumía todos los días, cocaína no. Para mí, ir a trabajar era pegarme una fiesta, no rendía en mi trabajo".

Esas adicciones le llegaron a provocar depresión: "Gracias a mi mujer, a mi madre y a mis amigos de verdad he conseguido salir de ese mundo. Gracias a Dios lo he superado, a base de médicos, de psicólogos, de lucha, a base de amor".

Ahora, Eva González, mujer de su hermano Cayetano Rivera, ha querido mandar un mensaje de apoyo a su cuñado durante una entrevista para la agencia GTRES tras su importante anuncio.

"Lo aplaudo porque salir de ahí no debe ser nada fácil. Hay que tener la valentía de contarlo y de reconocer que tienes un problema. Lo segundo salir de ahí y lo tercero contarlo, que yo creo que puede ayudar a mucha gente. Que de ahí se sale, con ayuda, con amor y con tu familia al lado", ha afirmado González durante la presentación de un perfume en Madrid.