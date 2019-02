El programa de La Sexta ¿Dónde estabas entonces?, que presenta Ana Pastor, viajó este jueves a 1993 para mostrar a la audiencia cómo era España en aquel año.

Se pudo ver, por ejemplo, cómo era internet en aquella época, cómo arrasaron Los del Río con La Macarena, el auge y caída de Mario Conde y cómo se veía y trataba la homosexualidad.

Respecto a esto último el programa de Ana Pastor recuperó un vídeo del fallecido Jesús Gil, presidente del Atlético de Madrid en aquellos tiempos, en los que pronuncia alguna frase impensable a día de hoy.

"Ahora iba a fichar a un jugador importante... ¡y me he enterado que es maricón! Me he quedado helado", comenzaba diciendo en una entrevista.

"Una vez, en el vestuario, los jugadores del Atlético de Madrid se ponen en bolas, como se dice, ¿no? Y entonces allí estaban todos desnudos. Y entró una alta personalidad allí. Y los jugadores enseguida se tapan. Y digo: ¡Un momento! ¡Que es un hombre, que no es maricón!", continuaba.

Unas frases que, por suerte, provocarían un auténtico escándalo si las pronunciase cualquier personaje famoso.