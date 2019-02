Los rumores deben terminar. Pablo López y Miriam Rodríguez son sólo amigos. Nada de novios. Al cantante y jurado de La Voz (Antena 3) y a la cantante salida de OT 2017 (TVE) les une sólo una estrecha relación de amistad. Nada más.

Lo ha dejado claro, una vez más, la triunfita durante una cita con los fans de Cadena Dial. En el encuentro, celebrado este lunes 11 de enero, la presentadora la abordó sin dudar.

"¿Te puedo hacer una pregunta personal? Tú me contestas si quieres", le planteó la conductora del acto, para después dejarle claro que sabía que no mantienen ninguna relación. "¿Qué pasa, que no puedes tener una relación de amistad con alguien, que ya tienen que relacionarte?"

La segunda pregunta se llevó un gran aplauso de la cantante, que respondió sin dudar.

"Parece que sí. Yo soy una persona que siempre he tenido muchos amigos pero a veces hay la necesidad de hablar de algo, ¿no? En mi caso, es mi amigo y ya está. Quien quiera ir más allá y pensar, está en todo su derecho de opinar y pensar. Derecho de expresión, libertad de expresión y libertad de pensar cada uno lo que quiera, pero la realidad es que no".

Pablo López y Miriam Rodríguez llevan enfrentándose a estos rumores desde que ambos grabaron la canción No!, en octubre de 2018. El éxito del tema, la complicidad entre ambos y la aparición de López en uno de los conciertos de la artista en Madrid desataron los comentarios, que no han parado de negar en las últimas semanas.

En una entrevista reciente con Mundo Deportivo, la gallega insistía: "Hay una relación personal de amigo". Y aclaraba lo importante que era el andaluz para ella: "Pablo es una persona a la que le debo mucho en este disco y en el último año. Es una persona que confió ciegamente en mí como artista y como persona. Mire donde mire Pablo López estará presente en mi carrera y es una persona a la que le debo muchísimas cosas y estaré eternamente agradecida con él, por confiar en mí de esta manera".