Japón nomina a Trump al Nobel de la Paz a petición de EEUU

Japón ha nominado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al Premio Nobel de la Paz a solicitud del gobierno estadounidense, según ha revelado el diario The Asahi Shimbun, dos días después de que el mandatario republicano anunciase dicha nominación. El primer ministro japonés Shinzo Abe fue quien presentó el informe en favor del mandatario de EEUU.

Fuentes del gobierno japonés revelaron al citado diario que Abe accedió a nominar al Trump para el premio más prestigioso del planeta durante el otoño pasado, por sus esfuerzos para la desnuclearización de Corea del Norte. "El gobierno de Estados Unidos de manera informal solicitó a Tokio que nominara a Trump después de reunirse con el líder norcoreano Kim Jong Un en Singapur en junio, la primera cumbre entre los dos países", informa un funcionario anónimo del gobierno japonés. El propio Trump, el viernes, se mostró feliz por la candidatura, asegurando que Tokio había mandado una carta al Comité Noruego del Nobel proponiendo su nombre.

Sin embargo, esta nominación viene rodeada de confusión, porque oficialmente se desconoce quién dio el paso. Shinzo Abe ha evitado confirmar este extremo, aunque sí destacó que éste "ha trabajado valientemente" para lidiar con Corea del Norte. "El Comité del Premio Nobel no revela quién ha sido recomendado o quién ha realizado las recomendaciones", dijo Abe en alusión a la norma que impide revelar oficialmente las propuestas durante 50 años, al ser preguntado por el tema en una sesión parlamentaria.

"Basándome en esa normativa, evito hacer comentarios", dijo el líder conservador japonés, quien sí señaló que Trump "ha trabajado valientemente para solucionar el problema nuclear y de misiles de Corea del Norte". También destacó que el presidente estadounidense "está colaborando activamente" para resolver el asunto de los secuestros de ciudadanos japoneses hace décadas por el régimen de Pionyang, y cuyo esclarecimiento supone una de las principales prioridades del Gobierno de Abe.

En la misma línea, el portavoz del Ejecutivo, Yoshihide Suga, afirmó en rueda de prensa que Japón "valora altamente el liderazgo de Trump" y evitó pronunciarse sobre la supuesta propuesta al Comité del Nobel por respeto a la citada norma, al ser preguntado por los medios.

Apoyo de Corea del Sur

Además del supuesto apoyo de Abe, Trump contaría con el respaldo del presidente surcoreano, Moon Jae-in, quien sí se refirió públicamente el año pasado a la posibilidad de recompensar al inquilino del Despacho Oval con el Nobel de la Paz por sus esfuerzos en favor de la distensión intercoreana.

La Presidencia de Seúl ha informado este lunes de que su presidente considera que su homólogo estadounidense "merece recibir un reconocimiento" por su ayuda a establecer la paz en la península de Corea, a pesar de que no le ha nominado directamente. De esa parte no hay autoría, sostienen. De hecho, aunque quisiera, ya no podría nominarlo, porque los plazos han finalizado, dice la agencia local Yonhap.

"Sin embargo, el presidente Moon cree que Trump está más que calificado para recibir el Premio Nobel de la Paz, ya que ha destacado en reiteradas ocasiones las grandes aportaciones de Trump para establecer la paz en la península de Corea al continuar las conversaciones con Corea del Norte", ha recalcado el portavoz de la Presidencia, Kim Eui Kyeom.

Visita a la vista

Asimismo, los medios japoneses recogen hoy que Tokio y Washington están preparando una nueva visita de Trump a la capital japonesa entre los próximos 26 y el 28 de mayo para celebrar una cumbre con Abe y reunirse con Naruhito, quien se convertirá en emperador a principios de ese mismo mes.

De confirmarse la visita, Trump sería el primer líder extranjero en mantener un encuentro oficial con el nuevo emperador de Japón tras la renuncia al Trono de Crisantemo de su actual ocupante, Akihito, prevista para el 30 de abril.

QUERRÁS VER ESTO

Las amenazas del hipotético Nobel.