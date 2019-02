La tertulia del corazón de El programa de AR, en Telecinco, ha dedicado gran parte de la tertulia a repasar lo acontecido en GH Dúo, el concurso de parejas basado en el famoso formato de convivencia que tantas alegrías ha dado a la cadena.

Durante la charla, Joaquín Prat —copresentador del programa junto con Ana Rosa Quintana— cargó con dureza contra Antonio Tejado, uno de los concursantes más polémicos de la edición que presenta Jorge Javier Vázquez.

"¿Cuál es el juego de Antonio Tejado? Entra con Candela, su ex a la que ha estado intentando recuperar desde los días previos a entrar en el concurso. Cuando entra, no se separa de ella y no para de tirarle los tejos y tocarla con aproximaciones y comportamientos que a mí me parecen realmente repulsivos. Repulsivos. Repulsivos", afirmó Prat.

El presentador siguió describiendo el comportamiento de Tejado, del que afirmó que está concursando "con un ojo con lo que está sucediendo fuera" y que por está como "un león enjaulado" y por eso intenta satisfacer "sus necesidades más bajas y primitivas".

Y sentencia: "Ha entrado para darnos juego [...] y a tener la mayor cantidad de platós posibles y a tener su silla fija en Sálvame".