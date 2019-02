La graciosa confusión en la que se vio inmersa la actriz Amaia Salamanca

No es el primero ni tampoco será el último. Confundir a los famosos es algo que no ocurre con gran asiduidad a la hora de conseguir un autógrafo, pero que cuando pasa la situación suele dar que hablar por el carácter anecdótico que presenta.

Esto es lo que le ha ocurrido a la actriz norteamericana Amber Heard, que ha sido confundida por la también intérprete Amaia Salamanca. La californiana se lo ha tomado con mucha ironía al haber publicado en su perfil de Twitter la foto de Amaia Salamanca que recibió de un fan para firmarla.

En letras grises, Heard ha escrito: "No soy yo, pero no te culpo. #Abajoconelphotoshop (la persona de la foto no soy yo)". Junto a estas tres frases, la intérprete de Mera en Aquaman también ha indicado en otro tuit con la misma imagen: "Un poco de mi mejor trabajo".

Numerosos usuarios han reconocido inmediatamente a la protagonista de series como Velvet o Sin tetas no hay paraíso y han aplaudido la decisión de Heard convirtiendo en viral el momento.

That's Amaia Salamanca, a spanish actress. Hablas genial el español, por cierto. 😘 — Jose Asensio 🎬 (@JasenV19) 17 de febrero de 2019

LOL q es la Amaia Salamanca, actriz española. Me estoy ahogando pic.twitter.com/7Vb8AsWnSg — Bitch on Fire (@l3rd4s0y) 17 de febrero de 2019

OMG it's Amaia Salamanca LOOOOL — 27 (@soundmusictone) 17 de febrero de 2019

Its Amaia Salamanca.. a Spanish Actress... a look alike but nothing compared... — Miguel Garcia (@Mirakenic) 16 de febrero de 2019