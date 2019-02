El padre de Malú ya conoce a Albert Rivera. Pepe de Lucía ha hablado con la revista Semana, que reveló el pasado miércoles el romance entre la cantante y el político, y ha confesado que conoce al líder de Ciudadanos "desde hace tiempo". "Es amigo mío. A él le gusta mucho el flamenco y congeniamos", explicó a la publicación.

Desde que saltó la noticia, la supuesta pareja no ha dejado de acaparar titulares y teorías sobre cómo se conocieron. Tanta expectación ha pillado por sorpresa al padre de la cantante: "Todavía no lo he digerido". El músico no ha querido meterse en política y se ha limitado a asegurar que Rivera "es una persona entrañable".

"Yo lo único que tengo con él es un trato afectuoso y nada más", confesó mientras aseguró que su hija es "muy independiente, muy liberal y muy inteligente".

Rivera y Malú se habrían conocido a través de amigos en común como Pablo López y Alejandro Sanz y, según Semana, acudieron juntos a una fiesta en casa de Sanz el pasado diciembre, un mes después de su ruptura con Beatriz Tajuelo, su pareja durante cuatro años. La pareja lleva viéndose con frecuencia durante los últimos meses y hasta han pasado juntos el día de San Valentín.

Por ahora, ninguno de los protagonistas se ha pronunciado sobre su relación. Al ser preguntado por el tema, Rivera rechazó hacer declaraciones a su llegada a la estación madrileña de Atocha.