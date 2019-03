15 momentos machistas que la televisión te ha colado en solo 24 horas

Escandaloso pero sutil. La televisión nos ha colado descaradamente 15 momentos machistas en apenas un día. Ese es el tiempo que nos hemos pasado viendo todos los programas para cazarlos: 24 horas.

105 momentos machistas en una semana, 450 en un mes y la friolera de 5.475 en un año si cada día se produjesen el mismo número de situaciones. A tres pantallas y haciendo zapping, incluso nos han sobrado dos dispositivos. Con tener una televisión encendida y el mando en la mano basta para quedarse pasmado.

No son machismos de brocha gorda. En esta lista no verás en ningún momento el término feminazi, tan manoseado por los antifeministas. Entre una aparente normalidad y una parrilla rutinaria, estos momentos machistas se han camuflado y han pasado completamente desapercibidos. Son tantos que a las cadenas les conviene que así sea.

Hemos estado un día entero —concretamente el jueves 28 de febrero— viendo y atendiendo a todo el contenido televisivo posible. Parecía que no iba a ser fácil encontrarse con escenas para alimentar esta lista porque los personajes que suelen manifestar sus ideas sin complejos libraban. Vaya por Dios.

Arcadi Espada no estaba en El programa de Ana Rosa. Tampoco se emite todavía la nueva temporada de Mi casa es la tuya para ver a Bertín Osborne dejar claro que él sólo pisa la cocina cuando le ponen una cámara delante. Pablo Motos ha estado inusualmente comedido y no ha habido en la parrilla demasiado debate con VOX. Además, hemos obviado las series porque a Divinity le ha dado por emitir una ristra de telenovelas turcas que alargarían en exceso este texto.

Sin más dilación, esto es lo que vimos:

9.54 a.m. Buenos Días Madrid (Telemadrid). El programa debate sobre el recurso de Pacma con el que la caza en Castilla y León ha quedado paralizada. Laura Duarte, la portavoz de la formación animalista, está presente en la mesa. Graciano Palomo se dirige a Duarte. "No me reconozco en lo que usted dice, señorita", dice con cierto retintín. Intenta explicarle que la fauna está en peligro por el insecticida y no por la caza. Su manera de explicárselo es, como poco, paternalista y, como mucho, escandalosamente paternalista.

10.15 a.m. Espejo Público (Antena 3). En el programa de Susanna Griso también se habla de la caza, en esta ocasión con Santiago Ballesteros, asesor jurídico de la Oficina Nacional de Caza, y Silvia Barquero, presidenta del Partido Animalista. Para que ella entienda bien por qué hay jabalíes 'sueltos por ahí', él le explica con mucha sorna y una sonrisita que los animales "tienen que salir a buscar novia y tienen que cruzar la carretera".

10.39 a.m. Buenos Días Madrid. María Eugenia Yagüe debe pensar que el éxito de la reina Letizia con sus estilismos depende del interés que despierte en el hombre invitado de turno: "Yo la encontré guapísima. Vamos, al presidente de Perú se le iban los ojos".

11.37 a.m. Espejo Público. En Antena 3 se habla sobre Tana Valera. Es conocida como la mayor narco española y la Fiscalía le pide 3 años y seis meses de cárcel y una multa de 220.000 euros. Sin embargo, una de las colaboradoras del programa vincula sus delitos a la embriaguez que le produce el amor. "Cuando te enamoras de las personas equivocadas...". Ya se sabe, las mujeres son muy permeables a las historias de Nora Roberts, que nublan mucho.

12.13 p.m. El programa de Ana Rosa (Telecinco). El espacio emite un reportaje sobre cómo la prostitución está al servicio del Mobile World Congress en Barcelona, cómo hay hombres que llegan a la feria sabiendo ya que tendrán 'entre los servicios que se les ofrece' el de las prostitutas. A José María Benito, portavoz de UFP (Unión Federal de Policía), le "gustaría saber qué piensan estos grupos feministas que tanto defienden a las mujeres" sobre este asunto. No ha tenido oportunidad de extenderse más porque el programa ha cambiado de tema a tiempo.

12.45 p.m. El programa de Ana Rosa. En el club social se habla sobre GH DÚO. Alessandro Lequio es bastante tajante con la actitud de María Jesús Ruiz con Antonio Tejado: "Le prometió una cama que nunca cumplió". A Mariángel Alcázar no le convence demasiado Tejado, porque "para ser ligón hay que ser profesional y un señor".

01.24 p.m. El programa de Ana Rosa. Una reportera entrevista a Omar Montes, ese concursante de GH VIP al que la audiencia pidió —sin éxito— que se expulsara disciplinariamente. El mismo que sigue yendo y viniendo a los platós de Telecinco. El exnovio de Chabelita que acaba de volver de Colombia destaca de su viaje, más allá del reggaeton, que "las chicas son muy guapas".

01.54 p.m. La ruleta de la suerte (Antena 3). Lo predecible. Jorge Fernández, el presentador, aparece abrigadito, entonando con el vestuario propio del mes de febrero. Sin embargo, la azafata se presenta en pantalla en pantalón corto y enseñando el ombligo. La escena es bastante parecida a la de todos los días.

Antena 3

02.51 p.m. Ya es mediodía (Telecinco). La cadena de Mediaset cambia de programa, pero no de tema. La madre de Antonio Tejado defiende a su hijo por teléfono y para ello ataca a la exnovia del sobrino de María del Monte (Candela opta a la repesca en GH DÚO), con el argumento más rebuscado: "¿Qué va a hacer en el concurso? ¿Maquillarse, acostarse y tomar el sol?".

02.58 p.m. Ya es mediodía. Un reportero sale a la calle, en las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu, para ver qué opina la gente de la relación de Alba Carrillo, colaboradora del programa, con Thibaut Courtois, guardameta del Real Madrid. La pregunta es: ¿Puede desestabilizar la modelo al portero en el ejercicio de su trabajo?

02.50 p.m. Deportes Cuatro (Cuatro). Vale, es el post Madrid-Barça, pero el espacio tiene tiempo de sobra para todo. 40 minutos en los que parece que los únicos deportistas del mundo son hombres. Algo similar a lo que ocurre en Jugones (laSexta). Antes de que diera comienzo Deportes Cuatro, se había publicado en muchos medios que Lydia Valentín ya se había proclamado campeona olímpica de halterofilia en la categoría de 75 kilos. Algo bastante relevante porque ha recibido el oro 7 años después. Deportes Cuatro dejó la fugaz imagen de Valentín para despedir el programa. La única mujer en 40 minutos (porque la noticia era obligada).

07.23 p.m. Sálvame (Telecinco). A estas alturas, todos los espectadores del programa saben que uno de sus colaboradores, Gustavo González, mantiene (o ya no, en esos líos andan) una relación con María Lapiedra 'Pascualina'. Kiko Hernández se refiere a su compañero: "Le gusta, pero quiere retirarla de Lapiedra [el apellido que la vincula con el mundo del porno]. No, es María Lapiedra". Un rato más tarde hablan del romance de Alba Carrillo. Terelu explica que si el Real Madrid pierde "la van a poner verde a ella". Lydia Lozano no ve el machismo en que eso suceda. Luego, el reportero Kike Calleja habla con Carrillo en la calle con mucha guasa: "Que no escarmientas, otro deportista".

07.34 p.m. Cuatro al día (Cuatro). Hablan de la supuesta relación de Malú y Albert Rivera. Él es "el político" ella es "la niña". Concretamente en un vídeo en el que se compara la actitud de su padre Pepe de Lucía, que ha dado unas declaraciones sobre Rivera, con la de su madre: "La madre de Malú prefería proteger a la niña y no decir nada".

10.29 p.m. El hormiguero (Antena 3). Nuria Roca, colaboradora del programa de Pablo Motos va a cumplir 47 años y el presentador bromeó con que se había quitado edad. Mónica Naranjo se dirige a Motos: "Eres muy maleducado, a una mujer no se le dice eso". Parece que los años pesan más sobre el sexo femenino.

11.56 p.m. GH DÚO (Telecinco). Los concursantes discuten después de que Sofía Suescun haya confirmado que Tejado ligó con ella cuando él aún tenía pareja (Candela). Jorge Javier le pregunta a Ylenia qué opina de esto: "Que Sofía entró aquí tocándole el culito a Tejado estando con Albalá. Ah, que estaba con él sólo para la camita". La pregunta era sobre la infidelidad de Tejado, subrayamos.

No hemos revisado los conciertos que se emiten de madrugada en los principales canales de televisión, pero nos arriesgamos a decir que son lo menos ruidoso de nuestra parrilla.