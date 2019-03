El prestigioso 'The Economist' destroza a Albert Rivera en un editorial: "Sectario"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, fue durante un tiempo el favorito de The Economist, pero las tornas han cambiado. En su último editorial, titulado "España necesita un pacto de los sobrios", el prestigioso periódico económico destroza al presidente del partido naranja, al que califica de "sectario" y critica como "perturbadores" los últimos movimientos de la formación.

La decisión de la Ejecutiva de descartar a priori un pacto con el PSOE tras las elecciones del 28-A ha pesado mucho en la valoración de The Economist. En un texto duro, la cabecera apuesta por una coalición entre PSOE y Ciudadanos y carga contra los liberales por negarse a ella. Ese movimiento es "perturbador" y Rivera "corre el peligro de que su sectarismo provoque una parálisis política prolongada en España".

