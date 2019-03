Buteflika desoye a la calle y presenta su candidatura a la reelección de Argelia

Un representante del presidente argelino, Abdelaziz Buteflika, presentó hoy en su nombre su candidatura a las elecciones presidenciales previstas del próximo 18 de abril, pese a su grave estado de salud y las protestas que se suceden desde hace dos semanas en el país, informó la prensa oficial.

Según el diario digital Actufil, el expediente fue depositado por el ministro argelino de Transporte y nuevo jefe de campaña del mandatario, Adelghani Zaalane, quien invocó el artículo 139 de la ley electoral para justificar que el mandatario no se haya presentado en persona.

A última hora de la tarde, su equipo publicó una carta en la que el presidente asegura entender las protestas en la calle y en la que se compromete a "organizar unas segundas elecciones presidenciales" para elegir a su sucesor. La misiva ha sido hecha pública escasas horas después de que la prensa local informara de que un representante del mandatario, de 82 años, enfermo de gravedad y hospitalizado en Ginebra (Suiza), había depositado efectivamente su candidatura para optar a un quinto mandato consecutivo.

"Si el pueblo argelino me renueva su confianza, asumiré la responsabilidad histórica de hacer realidad su exigencia fundamental, es decir, el cambio del sistema", subrayó Bouteflika en su carta.

Un cambio que según el escrito comenzaría con la celebración de una "Conferencia Nacional Independiente" que allanaría el camino y serviría para convocar unas nuevas elecciones presidenciales en una fecha que no determinó. "Me comprometo a no presentarme a esos comicios, que servirán para mi sucesión en condiciones claras de serenidad, libertad y transparencia", añade.

Según el plan del mandatario, esa conferencia arrancaría justo después de las elecciones del 18 de abril y serviría "para debatir, elaborar y aprobar las reformas políticas, institucionales, económicas y sociales". "Deberá constituir la base de un nuevo y renovador sistema del Estado argelino en armonía con las aspiraciones de nuestro pueblo" y sería el encargado de fijar la fecha para las siguientes presidenciales, agregó.

La carrera a la presidencia

La presentación de la candidatura se produce en el último día del plazo establecido por el Consejo Constitucional y en medio de masivas manifestaciones populares en toda Argelia y en otros países, como Francia, en contra de que se presente a un quinto mandato consecutivo.

Además de Buteflika, otros seis aspirantes han presentado sus candidaturas a las presidenciales, previstas para el próximo 18 de abril. Los aspirantes son el exministro de Turismo y presidente del movimiento islamista Al Binaa, Abdelkader Bengrina; el antiguo miembro del gobernante Frente de Liberación Nacional, Abdelaziz Belaid; Ali Zeghdoud, presidente del pequeño partido Concentración Argelina (RA), y el ex general mayor Ali Ghediri. Asimismo han presentado su expediente dos candidatos de menor importancia, como el presidente del partido Victoria Nacional, Adul Mahfudh, y el independiente Abdelhakim Hamadin.

Otras tres figuras importantes de la oposición se han sumado a la decisión de renunciar a las presidenciales, entre ellas el ex primer ministro Ali Benflis, principal rival del mandatario en las elecciones de 2004 y 2014.

Además, renunciaron participar la única mujer candidata, la presidente del Partido de los Trabajadores (PT), Luisa Hanun, y Abdelrrazek Makri, el líder del Movimiento Social por la Paz (MSP), el principal partido de tendencia islamista autorizado en Argelia.

Benflis, el PT y el MSP se suman así al boicot electoral anunciado por las otras dos grandes formaciones de oposición, la Agrupación por la Cultura y la Democracia (RCD), y el Frente de las Fuerzas Socialistas (FFS).

Una vez se cierre esta medianoche el plazo de presentación de candidaturas, el Consejo Constitucional tiene diez días para examinar y validarlas.

Más protestas

El paso dado por la campaña del presidente coincidió este domingo con nuevas manifestaciones masivas convocadas en esta ocasión por miles de estudiantes universitarios y de secundaria que volvieron a desbordar las calles de todo el país.

En Argel, los estudiantes universitarios se toparon con amplios cordones policiales en la céntrica calle Charasse, una de las paralelas a la Universidad de Fac Central, en pleno centro de la capital.

Al grito de "Jumhuriya machi mamlaka" (Esto es una república y no un reino) o "Makanch el khamsa, ya Buteflika" (Buteflika, no habrá quinto mandato), los estudiantes trataron de quebrar la ringlera de los antidisturbios y avanzar hacia la plaza de la Grand Post, sin que se produjeran incidentes.

Concentraciones similares de estudiantes se producen desde esta mañana en las principales ciudades del país, como Orán, y en otros puntos de Argel, desde las montañas de la Cabilia hasta el oasis meridional de Adrar.

Esto es una república y no un reino

Esta es la segunda vez que los estudiantes desbordan las calles para protestar contra el "mandato de la vergüenza" tras las marchas del pasado martes.

Las movilizaciones masivas contra la intención del mandatario arrancaron el pasado 22 de febrero en Argel con una manifestación de una magnitud que se no se recordaba en la capital argelina en décadas.

En la presidencia desde 1999, el mandatario sufrió en 2013 un agudo "accidente cardiovascular" que ya le impidió hacer campaña para las presidenciales del año siguiente.

Desde entonces no habla en público, se mueve en una silla de ruedas empujada por su hermano Said y sus apariciones son inusuales, reducidas a las imágenes grabadas por la cadena estatal con motivo de un consejo de ministros o de visitas de altos dignatarios extranjeros.

Hace un lustro que no viaja al extranjero y en los dos últimos años ha cancelado en el último momento por "recaídas de salud" reuniones ya confirmadas con altos dirigentes extranjeros como la canciller alemana, Angela Merkel, o el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamad bin Salmán.