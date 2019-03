La periodista Mamen Mendizábal, presentadora del programa de La Sexta Más Vale Tarde, quiso responder al mensaje que publicó el pasado sábado Miguel Bosé en relación al último vídeo sobre las pseudociencias, la campaña que se ha lanzado desde el ministerio de Ciencia y Sanidad.

El músico criticó de manera contundente en su perfil de Twitter la política de Pedro Sánchez. Con su mensaje, comparó el sector de las farmacéuticas con el de la restauración y le acusó de haberse vendido primero al independentismo y después al lobby farmacéutico.

Pedro Sánchez, porqué no propones ley para cerrar bares de tapas? Es que dañan mucho a grandes restaurantes! No sólo te has vendido al Independentismo, ahora te vendes al lobby farmacéutico. Para el 28 de abril vas a estar de rebajas?



Mirad este video https://t.co/lbUyzUkt1U