La candidata de Podemos en Ávila, condenada por asesinato, no renuncia: "No acepto chantajes"

La candidata de Podemos a la Alcaldía de Ávila, Pilar Baeza, que fue condenada a 30 años de cárcel como cómplice de asesinato, mantiene su candidatura avalada por el partido y asegura que no ha accedido al "chantaje" que se le planteó para que la sentencia no fuera pública, por lo que ha considerado que la polémica en torno a su caso es fruto de "la mafia que hay en la política".

Así lo ha aseverado en su intervención, tras la que ha explicado que ha sido objeto de chantaje para retirar su candidatura a cambio de que no se publicase la condena que, ha recordado, data de 1985, cuando ella tenía 23 años.

"La noticia parece difundida con la intención de hacerme el máximo daño posible por motivos que desconozco", ha aseverado, a lo que ha sumado otros motivos como el "revanchismo".

"No acepto chantajes, ni me vendo"

"Yo no acepto chantajes ni me vendo, pues no es la primera vez que se me intenta callar utilizando mi pasado como amenaza", ha añadido tras manifestar que "en la vida" hay que "afrontar circunstancias no siempre buscadas ni merecidas".

"Entonces afronté el problema como pude o como supe", ha dicho, recordando que la joven "ingenua y sin experiencia" que era "hace más de 34 años nada tiene que ver con la persona" en que se ha convertido.

"Hace muchísimo tiempo cumplí con la justicia en todos y cada uno de sus términos, y digo todos, habiendo cerrado ese capítulo de mi vida sin ninguna deuda con la sociedad", ha subrayado, al tiempo que ha recordado que "no tiene antecedentes penales".

"Trayectoria personal sin reproche alguno"

Tras señalar que ha dado "sobradas muestras" de integridad y "lucha" contra las situaciones que ha considerado "injustas" en una "trayectoria personal sin reproche alguno", Baeza ha apuntado que tras cerrar aquel capítulo de su vida no tiene "deuda con la sociedad".

La candidata, que ha expresado que quiere dedicarse a la vida municipal para "intentar mejorar la calidad de vida de los abulenses", ha estado acompañada del secretario general de Podemos Castilla y León, Pablo Fernández, que le ha mostrado su apoyo.

A raíz de conocerse la sentencia, la candidata ha dicho que se pregunta si "realmente merece la pena todo esto", para contestarse que sí, "porque sólo con actitud de cambio se puede, al menos intentar cambiar las cosas".

También ha pedido la solidaridad de colectivos y asociaciones feministas porque su caso es "un linchamiento" hacia su persona, "y posiblemente como mujer".

No denunció la violación

Por otra parte, Baeza ha informado que en su momento no denunció la violación que sufrió, y que fue el hecho de desencadenó que su novio y un amigo matasen al presunto autor del hecho, si bien no ha detallado el motivo por el que sólo cumplió siete de los 30 años a los que fue condenada.

A la vez, ha destacado que ella cumple el código ético de Podemos para presentarse a las elecciones primarias y que informó de su pasado a la formación.

Fernández, quien ha explicado que fue informado por la propia Baeza del caso tras ganar las primarias en febrero, ha manifestado que con este caso "se está poniendo a prueba la firmeza del estado democrático".

"A Pilar la ampara la Constitución y el Código Civil para el libre ejercicio de sus derechos civiles, ha cumplido con la justicia y la sociedad, y su vida es normal regentando un negocio" desde hace muchos años en capital abulense, ha defendido el secretario general de la formación 'morada' en Castilla y León.