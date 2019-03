La advertencia de Ana Rosa en 'El programa de AR': "Yo decía que mejor no tocáramos este tema"

La derrota del Real Madrid es una de las noticias deportivas del año y como tal lo han tratado en El programa de AR, en Telecinco.

Ana Rosa Quintana, reconocida seguidora del Atlético de Madrid, no quiso hacer sangre con su copresentador Joaquín Prat, madridista. "¿A quién haces responsable de esto?", le preguntó Quintana a Prat.

"Entiendo que quien ha hecho la planificación de la plantilla esta temporada", ha respondido el presentador.

"Hay que pronlongar la agonía?", preguntó en tono de humor Prat cuando analizaban la debacle madridista, que se ha quedado en una semana sin títulos a los que optar.

"Yo estoy calladita, yo no le he dado paso a este vídeo. Le has dado paso tú. Que yo le he dicho a la directora, 'mejor no tocamos este tema hoy, que duele'. Porque a mí cuando me duele, me duele también".