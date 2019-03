Este 8M se vivió una jornada de movilizaciones históricas. Más de 6.000.000 de personas se sumaron a la huelga feminista, según datos de los sindicatos, las manifestaciones en Madrid y Barcelona duplicaron la cifra de asistentes en 2018 y son muchas las famosas que se unieron a la lucha feminista con reivindicaciones delante de las cámaras, publicaciones en redes sociales o luciendo camisetas con mensaje.

La presentadora de Mujeres y Hombres y Viceversa (Telecinco) Toñi Moreno no ha sido menos y, aunque no pudo movilizarse a la manifestación, tenía un buen motivo. La periodista ha explicado en sus redes sociales que no pudo manifestarse porque se encontraba enferma, pero sí ha querido aprovechar el Día de la Mujer para mandarle un mensaje en su cuenta de Instagram a la que es su "inspiración": su madre.

"Hoy no he podido salir a manifestarme por los derechos de la mujer , porque estoy malita en casa. Tengo muchas mujeres importantes en mi vida , pero ella, que trabajó desde los ocho años, que crió a tres hijas y se olvidó de sus deseos ... ella, que todo lo comprende y que se adapta a los tiempos ... ella, mi madre , es mi inspiración. #huelgafeminista #soyfeminista"

"Hoy no he podido salir a manifestarme por los derechos de la mujer porque estoy malita en casa. Tengo muchas mujeres importantes en mi vida, pero ella, que trabajó desde los ocho años, que crió a tres hijas y se olvidó de sus deseos... Ella, que todo lo comprende y que se adapta a los tiempos. Ella, mi madre, es mi inspiración", ha escrito la presentadora.

La publicación acumula más de 15.000 me gusta en 13 horas y en la imagen se puede ver cómo aprovechó el día para hacer una videollamada con su madre.