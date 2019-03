Cachondeo por lo que se ha visto en la sala del VAR durante el Valladolid-Real Madrid

El Valladolid-Real Madrid de este domingo pasará a la historia de la Liga como uno de los partidos con unos primeros minutos más trepidantes y extraños que se recuerdan.

Al apagón que casi hace peligrar el partido antes del encuentro, se ha sumado que, en los primeros 30 minutos de partido ha habido un penalti fallado, dos goles anulados y otros dos goles anotados.

Pero si hay algo raro en todo lo que ha sucedido, es que, en el primer tanto anulado al Valladolid (le han anulado dos, bien anulados), el árbitro estaba conectando con la sala del VAR... vacía.

Esto es lo que se ha podido ver en televisión:

Estooooo ¿NO HAY NADIE EN LA SALA VOR? Gil Manzano hablaba con el VAR sobre el gol anulado al Valladolid, la realización enfocaba a la Sala VOR pero... no había nadie pic.twitter.com/l7kYFDrnIn

Una escena que ha provocado un notable cachondeo en redes:

Nos ha anulado dos goles en contra una sala de VAR vacía. NO SE PUEDE DAR MÁS POR EL ESPECTÁCULO.

Estoy llorando no hay nadie en la sala del Var. Un mono con una AK-47 pic.twitter.com/0BP7cKMyE7

Soy yo o no hay nadie en la sala del VAR?! https://t.co/ZLt2umdHQ5

Luego que si España no es un puto chiste. En el ciutat de Valencia fueron a poner una repetición del VAR y se les coló Pepa Pig, y en Zorrilla directamente no había ni Chus en la sala. Me muero. Mi puto país. pic.twitter.com/1QdRphhqIm