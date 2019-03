¿Por qué no debería darte asco la sangre de la regla?

No hay herida de por medio. El único sangrado que responde a un proceso natural es el de la regla y aun así provoca la misma aversión que cualquier otra sangre. Por eso, la artista gala Cécile ha decidido reunir un buen número de razones por las que la sangre de la regla no debería darnos asco.

La francesa ha publicado en su cuenta de Instagram una imagen en la que aparece una mano manchada por el periodo y que ha logrado superar los 27.000 me gusta:

