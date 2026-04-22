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Maxi Iglesias da un paso al frente y deja una frase sobre su vida íntima tras su romance con Aitana que está incendiando las redes
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Maxi Iglesias da un paso al frente y deja una frase sobre su vida íntima tras su romance con Aitana que está incendiando las redes

El actor, en el punto de mira desde hace semanas, acude a La Revuelta y sentencia todo lo dicho con claridad: "Soy muy pasional".

Israel Molina Gómez
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Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias, en imágenes de archivo
Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias, en imágenes de archivoGetty Images

Después de semanas de silencio, miradas esquivas y ningún gesto público, Maxi Iglesias ha decidido hablar… y lo ha hecho como nadie esperaba. El actor, protagonista involuntario del romance más comentado del momento tras sus imágenes con Aitana Sánchez-Gijón, ha acudido a La Revuelta y ha dejado varias frases que ya corren como la pólvora.

La expectación era máxima y no era para menos. Durante tres semanas, Iglesias había optado por desaparecer prácticamente del foco mediático tras aquellas fotos besándose en plena calle. Ni eventos, ni declaraciones, ni explicaciones. Hasta ahora.

La frase que lo cambia todo

El momento más comentado llegó cuando el programa entró en terreno personal. Y ahí, lejos de esquivar la pregunta, el actor soltó una confesión directa que ha disparado los comentarios: "Soy muy pasional, lo reconozco".

No fue lo único. Al hablar de su vida íntima en el último mes, Iglesias sorprendió con una respuesta inesperada: "Mucho menos de lo que me hubiera gustado, muy poco. Por tanto, fatal". Una mezcla de sinceridad, ironía y cierta ambigüedad que ha dejado a muchos intentando leer entre líneas.

Un romance que viene de lejos (y no es casual)

Aunque ahora ha estallado mediáticamente, lo cierto es que la conexión entre ambos no es nueva. Iglesias y Sánchez-Gijón ya coincidieron años atrás en Velvet, donde interpretaron una relación complicada que, visto lo visto, podría haber traspasado la pantalla.

De hecho, el actor ya dejó caer en el pasado una frase que hoy cobra otro sentido: llegó a confesar que estaría "eternamente enamorado" de la actriz. Una declaración que ahora muchos han rescatado… y que añade aún más leña al fuego.

De galán de ficción a fenómeno viral

El paso de Maxi Iglesias por el programa no solo ha servido para hablar de su vida personal. También ha dejado ver una faceta menos conocida del actor, desde su pasión por volar -es piloto de avión- hasta su trabajo actual en la serie Punto Nemo, que está arrasando en plataformas.

Pero, seamos claros: nada ha eclipsado el tema central. Su relación con Aitana Sánchez-Gijón sigue siendo el gran misterio… y cada palabra suya se analiza al milímetro.

El silencio ya no es una opción

Tras semanas escondido del foco, Maxi Iglesias ha dado un paso al frente. Y aunque no ha confirmado ni desmentido nada de forma explícita, sus palabras han sido suficientes para reavivar el debate.

Porque cuando alguien dice que es "muy pasional" justo después de protagonizar uno de los besos más comentados del momento… las redes hacen el resto.

Y ahora la pregunta es inevitable: ¿esto acaba de empezar?

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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