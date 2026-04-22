Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Donald Trump no deja de sorprender y lee la Biblia en plena guerra… tras atacar al Papa: el giro que nadie esperaba
Global
Global

Donald Trump no deja de sorprender y lee la Biblia en plena guerra… tras atacar al Papa: el giro que nadie esperaba

El presidente de EE.UU. protagoniza una escena insólita en mitad de la tensión con Irán y su choque con Papa León XIV.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
El presidente de EEUU, Donald Trump.
El presidente de EEUU, Donald Trump.Anadolu via Getty Images

En pleno momento de tensión internacional, y apenas unos días después de desatar una tormenta política por sus ataques al Papa León XIV, Donald Trump ha vuelto a situarse en el centro del foco con una escena que ha dejado a muchos desconcertados. El presidente estadounidense apareció en un vídeo pregrabado, sentado en el Despacho Oval, leyendo un pasaje de la Biblia en un acto religioso retransmitido.

La imagen, que rápidamente ha corrido por redes sociales, contrasta con el tono que el propio Trump había mantenido días antes, cuando acusó al pontífice de ser "débil" frente a Irán por cuestionar su estrategia militar en Oriente Medio.

De atacar al Papa… a leer las Escrituras

La intervención del mandatario formaba parte del foro "América Lee la Biblia", un evento impulsado por líderes religiosos y figuras cercanas a su Administración para fomentar la lectura del texto sagrado. En el vídeo, Trump leyó un fragmento del libro de las Crónicas en la versión Reina-Valera, centrado en el mensaje de Dios al rey Salomón tras la construcción del templo.

Un pasaje que habla de prosperidad, pero también de advertencias: el bienestar del pueblo depende de su fidelidad. Un mensaje que muchos han interpretado como cargado de simbolismo en el actual contexto político y bélico.

La polémica que lo rodea todo

El gesto llega en un momento especialmente delicado para Trump. Su enfrentamiento con el Papa no solo ha generado críticas desde la oposición, sino también dentro de sectores conservadores y religiosos de Estados Unidos, incómodos con el tono del presidente hacia la máxima autoridad de la Iglesia católica.

A esto se suma otra polémica reciente: la difusión de una imagen generada con inteligencia artificial en la que el propio Trump aparecía representado como Jesús, un contenido que desató indignación en múltiples ámbitos.

Un movimiento que no pasa desapercibido

Mientras tanto, el presidente ha decidido extender de forma indefinida el alto el fuego con Irán, en un intento de dar margen a las negociaciones impulsadas por Pakistán. Pero ni siquiera ese movimiento ha eclipsado el impacto de su aparición leyendo la Biblia.

Para muchos, se trata de una estrategia calculada. Para otros, de una contradicción difícil de explicar. Lo cierto es que la escena -Trump leyendo las Escrituras tras atacar al Papa- ha generado un debate inmediato.

Redes en ebullición

Como era de esperar, las reacciones no han tardado en llegar. Usuarios de todo el mundo han compartido el vídeo, destacando el contraste entre el mensaje religioso y las recientes declaraciones del presidente.

Porque si algo ha demostrado Trump una vez más es su capacidad para dominar el relato: en cuestión de días, pasar de la confrontación con el Papa a protagonizar una escena casi litúrgica… y volver a estar en el centro de la conversación global.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos