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Pakistán agradece a Donald Trump que dé marcha atrás y prorrogue el alto el fuego con Irán
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Pakistán agradece a Donald Trump que dé marcha atrás y prorrogue el alto el fuego con Irán

Shehbaz Sharif celebra la decisión de Washington y confía en que permita salvar las negociaciones en Islamabad.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Donald Trump, durante la última cumbre de la OTAN
Donald Trump, durante la última cumbre de la OTANJakub Porzycki vía getty images

El frágil equilibrio diplomático en Oriente Medio suma un nuevo capítulo. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha agradecido públicamente a Donald Trump su decisión de extender el alto el fuego con Irán en el último momento, un giro inesperado que busca dar oxígeno a las negociaciones.

"En mi nombre y en el del mariscal Asim Munir, agradezco sinceramente al presidente Trump por aceptar nuestra solicitud de extender el alto el fuego para que los esfuerzos diplomáticos sigan su curso", escribió Sharif en sus redes sociales, evidenciando el papel clave de Pakistán como mediador en este conflicto.

Un cambio de rumbo a última hora

La decisión de Trump ha sorprendido especialmente porque llega después de días en los que había insistido en que no habría prórroga. Sin embargo, a pocas horas de que expirara el plazo, el presidente estadounidense dio marcha atrás y anunció que mantendría tanto el alto el fuego como el bloqueo naval hasta que Irán presente una propuesta.

Según Washington, el motivo es la "grave división" interna del liderazgo iraní, pero el propio Trump ha reconocido que la petición directa de Pakistán ha sido determinante en su decisión.

Pakistán, mediador en un escenario cada vez más tenso

Islamabad se ha consolidado como el principal canal de diálogo entre ambas potencias, especialmente tras acoger la primera ronda de contactos el pasado 11 y 12 de abril. Aquella reunión, liderada por el vicepresidente estadounidense JD Vance, fue la de mayor nivel entre Estados Unidos e Irán desde 1979, aunque terminó sin avances concretos.

Aun así, Pakistán insiste en mantener abierta la vía diplomática. "Continuaremos nuestros esfuerzos sinceros por lograr un acuerdo negociado", subrayó Sharif, confiando en que ambas partes respeten la tregua y puedan avanzar en la próxima ronda.

La negociación, en el aire

Pese a la prórroga, el futuro de las conversaciones sigue siendo incierto. Las posiciones entre Washington y Teherán continúan muy alejadas, especialmente tras el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz y los recientes incidentes militares en la zona.

La segunda ronda de negociaciones, prevista en Islamabad, aún no tiene fecha confirmada, lo que refleja la fragilidad de un proceso que avanza entre desconfianza mutua y gestos contradictorios.

Un respiro… pero con muchas dudas

La extensión del alto el fuego ofrece una ventana de oportunidad, pero también deja claro que la situación está lejos de estabilizarse. Cada movimiento, cada declaración y cada decisión de última hora siguen marcando el ritmo de un conflicto que se mueve entre la diplomacia… y el riesgo constante de escalada.

Y, una vez más, todo queda pendiente de una pregunta clave: si este nuevo margen servirá realmente para acercar posturas… o solo para ganar tiempo.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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