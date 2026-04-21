Se acabó el debate de las cámaras de los 'smartphones': OPPO lanza el Find X9 Ultra con un sistema de cámaras que asombra

El eterno debate de si las cámaras de los smartphones pueden plantar cara a las cámaras profesionales está llegando a su fin. Lo vimos hace unas semanas con el vivo X300 Ultra y, esta vez, ha sido OPPO la que puesto las cartas sobre la mesa con el nuevo Find X9 Ultra.

Probablemente, viendo lo que traen ambos móviles, presentados con unas semanas de diferencia, estamos ante dos serios candidatos a teléfonos del año y eso que todavía quedan algo más de siete meses por delante.

El OPPO Find X9 Pro, que conocimos en el evento de la marca en Barcelona, me pareció la gran sorpresa de 2025. Siempre que me preguntan, lo digo. Por batería, cámaras y equilibrio, fue el mejor teléfono del año pasado.

Pero claro, los límites están para superarlos. Y esa es mi sensación tras haber podido tener una primera toma de contacto con el nuevo OPPO Find X9 Ultra. Si, a día de hoy, tenemos dispositivos tan increíbles. ¿Cómo van a innovar en los próximos meses?

El OPPO Find X9 Ultra, en color naranja. Sergio Coto / El HuffPost

Un sistema de cámaras de locos

Hay que estar loco para desarrollar un sistema de cámaras tan tremendo como el que incorpora el OPPO Find X9 Ultra. Es cierto que, como ocurrió con el X9 Pro, el protagonista es el teleconvertidor OPPO Hasselblad. Esta vez de 300 milímetros.

La gran noticia es su funda incluye una batería integrada. Además de un control de zoom y botón de disparo para mejorar la experiencia y transformarla en una cámara profesional.

El nuevo teleconvertidor Hasselblad de 300 mm de OPPO. Sergio Coto / El HuffPost

Un accesorio pensado para viajes, conciertos o eventos deportivos. Pero ojo, que no es la única alegría en lo que a cámaras se refiere. Su nuevo sistema de cámaras es una cosa de locos.

En el apartado estético, el sistema cambia respecto al X9 Pro y vuelve a ser circular e integrarse orientado en el centro. ¿Por qué? Porque apuestan por incluir cinco sensores. ¿Son suficientes? Vaya que si lo son.

Estamos hablando de un ultra gran angular de 50 megapíxeles, que capta más luz y ofrece mejores resultados nocturnos frente al X8 Ultra, que no llegó a España; un sensor principal ultrasensible Hasselblad de 200 megapíxeles, codesarrollado con Sony y es un 36% más grande que otros sensores principales, mejora luminosidad y tiene un potente rango dinámico.

El nuevo OPPO Find X9 Ultra, en color negro y acabado con cuero vegano. Sergio Coto / El HuffPost

De hecho, gracias al motor de imagen LUMO, integra CPU, NPU y GPU para mejorar la eficiencia y enfoca más rápido. Algo que nos ayuda a tener mejores resultados. De hecho, nos permite recortar la imagen, manteniendo la calidad de 50 megapíxeles y sin perder detalle.

Pero sólo he hablado de dos de los cinco sensores. Todavía falta el teleobjetivo ultrasensible Hasselblad de 200 megapíxeles, con zoom óptico de tres aumentos sin pérdida y, según los datos de OPPO, capta 8,9 veces más luz que sus principales competidores. De hecho, acepta un recorte digital de 6x sin llegar a tener una pérdida notable de calidad.

El cuarto sensor es otro teleobjetivo ultrasensible de 50 megapíxeles y no es, para nada, poco importante. Es el primer zoom óptico físico real de 10 aumentos integrado en un smartphone. Mantiene una calidad óptica de hasta 20 aumentos y mejoran tres veces más luminosidad que otros móviles que ofrecían hasta 10 aumentos.

La joya de la corona es su arquitectura periscópica de prisma quíntuple. ¿Esto qué es? Pues un sistema que ha desarrollado OPPO que permite que la luz se refleje cinco veces en distintas posiciones. Y no viene solo. A él también el acompaña un sensor espectral, la nueva generación del True Color Camera. Es ideal para mejorar el balance de blancos, ofrecer colores más realistas y aumentar el campo de visión hasta 95 grados. Algo ideal para las distancias muy cortas.

Fotografía y vídeo, mucho vídeo

Una de las cosas que supone un auténtico salto es el tema del vídeo. En todas sus cámaras, ofrece una calidad 4K a 60 fps con Dolby Vision. Los sensores más grandes permiten grabar a una calidad de 4K a 120 fps.

Pero, sin duda, la gran novedad es la posibilidad de grabar a una resolución de 8K a 30 fps. OPPO destaca que es la primera marca en ofrecerlo en un smartphone y es que lo más llamativo es que incluye un zoom de hasta 18 aumentos en la misma resolución.

Además, incluye la segunda generación de grabación con O-Log2, algo que mejora mucho la captación de sombras. Un salto que se nota en las fotografías, pero que se profundiza en el vídeo.

No sólo es cosa de cámaras

Y si algo demostró OPPO en el pasado, con el Find X9 Pro, es que a las cámaras le acompaña un dispositivo muy equilibrado. Con el Ultra, no iba a ser menos y las mejoras también llegan a la pantalla.

El nuevo flagship de la compañía china incorpora una pantalla de 6,82 pulgadas QHD+ ProXDR OLED, con un brillo máximo de hasta 3.600 nits y una tasa de refresco de hasta 144 Hz.

En su interior, OPPO sigue apostando por el chip más rápido de la industria, el Qualcomm Snapdragon 8 Elite Generación 5. Y la batería alcanza los 7050 mAh y acepta una carga ultrarrápida de 100W.

Además de toda la potencia, la marca china también potencia y mejora la experiencia de los usuarios con ColorOS 16. Construido para facilitarlo todo, con herramientas de IA que ayudan en el día a día.

No llega solo

El OPPO Find X9 Ultra no llega solo. La marca china también ha presentado otros tres productos más junto a su nuevo flagship. Uno de ellos ha sido el nuevo smartwatch de la compañía, el OPPO Watch X3.

El nuevo OPPO Watch X3. Sergio Coto / El HuffPost

Se trata de un reloj con un diseño bastante cómodo, muy ligero en muñeca. Cuenta con una autonomía de hasta 16 días si lo ponemos en modo ahorro o 5 días si hacemos un uso estándar. Además, incorpora 100 modos deportivos y sensores y algoritmos mejorados para el bienestar.

OPPO también ha presentado sus nuevos Enco Clip 2. Sus nuevos auriculares de diseño abierto, que pesan, cada uno, 5,2 gramos. Cuenta con un sonido codesarrollado con Dynaudio, con hasta 40 horas de autonomía con estuche. Se emparejan sin problema con cualquier sistema operativo, se pueden personalizar para música y cuenta con Gemini como asistente o para traducir en tiempo real.

Los nuevos OPPO Enco Clip 2. Sergio Coto / El HuffPost

Otro de los dispositivos que ha lanzado y que no hemos conocido de primera mano ha sido la OPPO Pad 5, una tablet orientada a contenido multimedia y productividad. Su pantalla de alta resolución 2.8K, una gran batería de 10.050 mAh y se puede usar un lápiz óptico para productividad y diseño gráfico.