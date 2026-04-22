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Va con una maleta vacía al aeropuerto y le para la Policía por una razón que muchos desconocían
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Va con una maleta vacía al aeropuerto y le para la Policía por una razón que muchos desconocían

Lo que parecía una situación absurda acaba teniendo explicación: los agentes sospecharon de una práctica poco conocida que ocurre en algunos aeropuertos.

Israel Molina Gómez
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Una maleta, en un aeropuerto.
Una maleta, en un aeropuerto.Getty Images

Un creador de contenido de TikTok, conocido por su cuenta @perfilraro, ha provocado una oleada de reacciones en redes sociales tras contar una experiencia tan surrealista como real: fue retenido en el control de seguridad de un aeropuerto… por llevar una maleta completamente vacía.

En el vídeo, que acumula miles de visualizaciones, el joven explica entre risas y cierta incredulidad cómo su equipaje de mano -sin absolutamente nada dentro- llamó la atención del personal de seguridad hasta el punto de que decidieron avisar a la Policía.

Una maleta vacía… y muchas sospechas

Según relata, su intención era sencilla: viajar ligero y aprovechar el viaje -de 21 días a China- para comprar ropa y llenar la maleta allí. De hecho, asegura que incluso su equipaje facturado iba "medio vacío" por el mismo motivo.

Sin embargo, al pasar el control, los agentes detectaron algo extraño. No solo la maleta estaba vacía, sino que además presentaba un desperfecto visible, con una parte faltante que, según explica, había sido dañada en un vuelo anterior.

El resultado fue inmediato: preguntas, dudas… y una llamada a la Policía.

La explicación que nadie esperaba

Tras identificarse y explicar varias veces su versión, los agentes terminaron dándole una respuesta que ha sorprendido a muchos usuarios: llevar una maleta vacía puede ser un comportamiento sospechoso en ciertos contextos.

Según le indicaron, existe una práctica poco conocida en la que algunas personas acceden al aeropuerto con equipaje vacío con la intención de robar objetos a otros pasajeros y marcharse después con ellos. Incluso, en algunos casos, llegan a utilizar vuelos falsos o billetes que luego no utilizan para poder moverse por zonas restringidas.

"Para la próxima, que sepas que esto se ve raro", le advirtieron, tras tomar sus datos.

Entre el humor y el susto

El protagonista del vídeo se lo tomó con humor, aunque reconoce que la situación fue desconcertante. "Yo entiendo que parezca raro, pero tampoco como para llamar a la policía", comenta en el clip, que ha generado todo tipo de reacciones.

Muchos usuarios aseguran no tener ni idea de que algo así pudiera levantar sospechas, mientras que otros reconocen que, visto desde fuera, una maleta vacía -y además dañada- puede resultar cuanto menos llamativa.

Un detalle que puede evitar problemas

Más allá de lo anecdótico, la historia deja una pequeña lección para viajeros frecuentes: en los aeropuertos, cualquier comportamiento fuera de lo habitual puede activar protocolos de seguridad.

Y aunque viajar con una maleta vacía no es ilegal, sí puede generar preguntas incómodas… o incluso un control más exhaustivo de lo esperado.

Porque, como demuestra este caso viral, a veces no llevar nada puede llamar más la atención que llevarlo todo.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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