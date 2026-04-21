Confirmado por un tribunal de Roma: Netflix tiene que devolver hasta 500 euros a cada suscriptor italiano del plan Premium por subidas de precio ilegales entre 2017 y 2024

Los usuarios en Italia podrían recibir pronto una compensación económica por casi una década de aumentos de precio de Netflix.

Golpe judicial histórico contra Netflix en Europa. Un tribunal de Roma ha declarado ilegales las subidas de precio aplicadas por la compañía de streaming entre 2017 y 2024 y ha ordenado a la empresa devolver el dinero a suscriptores afectados. En el caso del plan Premium, el reembolso puede alcanzar hasta 500 euros por usuario.

La sentencia considera que la plataforma vulneró la legislación italiana de protección al consumidor al modificar precios sin una justificación clara en sus contratos. La decisión afecta a millones de usuarios y puede tener impacto en toda Europa.

Hasta 500 euros por usuario: así se calcula la devolución



El fallo judicial estima que los aumentos acumulados en el plan Premium ascienden a unos 8 euros mensuales en varios tramos (2017, 2019, 2021 y 2024). Esto implica que un suscriptor Premium desde 2017 podría recuperar unos 500 euros y en el plan Estándar, la cifra ronda los 250 euros.

En Italia hay unos 5,4 millones de clientes de Netflix, según datos oficiales, lo que supone cerca del 2% de su base global.

Las subidas sin justificación contractual como motivo

El tribunal ha tenido claro que Netflix no podía subir precios de forma unilateral sin explicar los motivos en sus condiciones. La plataforma incluía cláusulas genéricas que permitían modificar tarifas, pero sin detallar las razones de tales subidas, los criterios de revisión de precios y las condiciones concretas del cambio.

Según la normativa italiana y europea, permitir cancelar la suscripción no equivale a aceptar nuevas condiciones. Es decir, el usuario no da su consentimiento automático solo por seguir usando el servicio.

Netflix recurrirá la sentencia



La compañía ya ha anunciado que apelará la decisión. En declaraciones recogidas por medios económicos como Fortune, un portavoz aseguró que "nuestros suscriptores son lo primero y creemos que nuestros términos siempre han cumplido la legislación italiana".

Este recurso podría retrasar la aplicación efectiva de la sentencia, aunque Netflix dispone inicialmente de 90 días para cumplirla. En caso de no hacerlo, se enfrenta a multas diarias cercanas a los 700 euros.

Más de 25.000 quejas y amenaza de demanda colectiva



Pero esto no acaba aquí y la cosa puede ir a peor para Netflix. Hay otro caso que parte de una denuncia del grupo de consumidores Movimento Consumatori, cuyo presidente, Alessandro Mostaccio, asegura que han recibido más de 25.000 reclamaciones. La organización advierte que, si Netflix no ejecuta devoluciones y ajusta precios, iniciará una demanda colectiva para recuperar el dinero de los usuarios.

Se está produciendo un efecto contagio en Europa. El fallo no es un caso aislado. Otros países ya han iniciado acciones similares:

Países Bajos : demanda colectiva en marcha.

: demanda colectiva en marcha. Alemania : tribunales de Berlín y Colonia ya han anulado cláusulas similares.

: tribunales de Berlín y Colonia ya han anulado cláusulas similares. España: existen recursos legales basados en la misma normativa europea.

Todas estas acciones se apoyan en la directiva europea de 1993 sobre cláusulas abusivas en contratos.

Un problema mayor para Netflix

El momento no es casual. Apenas seis días antes de la sentencia, Netflix anunció una nueva subida global de precios en todos sus planes. Este contexto puede agravar el impacto reputacional y legal para la empresa, que ahora se enfrenta a reembolsos millonarios, posibles litigios en otros países y mayor presión regulatoria en Europa.

Aunque la sentencia afecta directamente a Italia, el caso marca un precedente relevante. Si otros tribunales europeos siguen el mismo criterio, los usuarios podrían reclamar compensaciones similares.