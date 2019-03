Conseguir una de las plazas para ir de público a ver La Resistencia es poco menos que un milagro. La demanda es muy alta, las plazas son escasas y el tiempo en en el que se agotan no supera los 5 minutos. Así, Julia, una concursante manchega de Ahora Caigo (Antena 3), ha utilizado el programa de Arturo Valls para poder ir a ver el late night de David Broncano.

Ante la típica pregunta de qué haría el concursante en el hipotético caso de ganar el máximo, los 100.000 euros que hay de bote, Julia ha dejado a Arturo Valls impresionado y sin palabras.

"No sé si esto es correcto o no, pero si ganara los 100.000 euros intentaría sobornar a cualquier persona que me consiguiera dos entradas para ir a ver a David Broncano. Está muy difícil", ha contado la concursante.

Arturo Valls, paralizado en un principio, se ha llevado un tremendo chasco con el inesperado final. "Pensaba que esto era una cosa importante como ir a ver a Beyoncé en Las Vegas. Con 100.000 euros llamas a Broncano y verás si te da entrada", ha respondido el presentador entre carcajadas.

A la petición de la concursante de Ahora Caigo ha respondido el propio Broncano en su perfil de Twitter. "¿Pero cuánto ganó? Porque si no se llevó nada la podemos invitar, pero si se fue con panoja la verdad es que necesitamos una cámara nueva. A ver si le gusta tanto el programa", ha escrito el cómico andaluz.