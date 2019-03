Ahora sí. The Big Bang Theory llega al final. La serie se despedirá de sus seguidores tras 12 temporadas en emisión, desde su estreno en 2007. El final llegará a la CBS con dos episodios —que sumarán una hora de duración— que se podrán ver el 16 de mayo, tal y como ha anunciado la cadena.

We're going out with a BANG! 💥 Don't miss the 1 hour series finale of The #BigBangTheory on May 16 at 8/7c! pic.twitter.com/nccbkVaOdK

A algunos de los personajes los podremos seguir viendo gracias al spin-off de El joven Sheldon, que tiene asegurado una temporada más. Además, la cadena no descarta crear otra serie a partir de The Big Bang Theory, en este caso partiendo del personaje de Penny (interpretado por Kaley Cuoco).

De momento, todos los actores han expresado públicamente la tristeza que les provoca separarse tras 12 años de trabajo juntos, e incluso han adelantado parte de lo que será un sorprendente final.

