El trasnochado desarrollismo neoliberal

Todavía no se han despejado las brumas de la crisis de hace diez años y ya se extienden las voces que propugnan volver al crecimiento sucio después, gracias a la acumulación por desposesión que facilitó Zapatero en 2010 y que se ha convertido en el proyecto del PP para España. Asumir los costes de la reconversión bancaria, pasar el patrimonio inmobiliario público a los fondos de inversión, rescatar la política de peajes de las autovías, endurecer los costes de la energía eléctrica y los servicios y favorecer la precariedad. Eso después de adorar el "becerro de oro" de la austeridad con Ángela Merkel y sus socios del SPD, que subarrienda la Europa del Sur a los inversores del Norte con la excusa de la unidad de la UE, rota por los ricos, los "brexiters" y los fascistas centroeuropeos.

Precariedad para la mayoría de los españoles, es decir poco. Se llama expolio o saqueo. El resultado, la expulsión de población de los centros urbanos, dejar inaccesibles los alquileres de viviendas sociales, los créditos, a los mayores sin pensiones dignas, y 'la mejor juventud' excluida de los empleos pagados y estables, o empujada a la emigración forzosa. Precarios son hasta los Tribunales de Cuentas que avalan, silenciosos, muchos despilfarros, ante los que reclamar justicia o balances contables es una hazaña.

En Madrid, Carmena demandó a Botella por el presunto perjuicio económico a las arcas municipales de 127 millones de euros en la venta en 2013 a un fondo buitre (Fidere) de 1.860 viviendas protegidas de la EMVS. Los "pases" de patrimonio público a fondos de inversión, o al SAREB, de los convenios urbanísticos de Málaga ( y muchas otras ciudades) aumentan. En el Plan Especial de la Térmicahan cifrado un quebranto de 58 millones de euros al Ayuntamiento de Málaga. El TSJA ha anulado la adenda del convenio de 2014 con Endesa, recurrido en 2018. Los Tribunales de Justicia, tardan ..., - llevamos diez años de atraso desde que se iniciaron los procesos especulativos -, ...pero casi siempre acaban sacando a la luz el expolio de suelos y viviendas públicas.

Málaga, que compite con Santander en marca "smart city", es una ciudad desarrollista, varada en su propia ansiedad especulativa. Santander, fue regida hasta hace poco por el actual ministro de Fomento, otro desarrollista neoliberal disfrazado de "sostenible". El Tribunal Supremo suspendió el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander de 2012, corrigiendo así la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que desestimó en junio de 2015 el recurso de la asociación ecologista ARCA contra el modelo urbanístico impulsado por el Partido Popular; este consistía en agotar en 2024 el suelo urbanizable, proponiendo 35.316 nuevas viviendas y 261.000 habitantes para Santander, una ciudad que pierde población y cuenta por miles las viviendas vacías. Ahora, seis años después, se estiman en ocho años más de trámite los que tardará el nuevo PGOU en modificarse. De momento, sigue la gentrificación y la destrucción de los barrios como El Pilón.

El rescate de las autopistas es otro asunto de interés. Fomento cifró orientativamente en 2.000 millones de euros, el monto para recuperar las autopistas quebradas que volverán al Estado, en una insólita operación "moviola": son la R-2 Madrid-Guadalajara, la R-3 Madrid-Arganda, la R-4 Madrid-Ocaña, la R-5 Madrid Navalcarnero, el Eje Aeropuerto (M-12), la autopista Madrid-Toledo (AP-41), la de Ocaña-La Roda (AP-36), la de Cartagena-Vera (AP-7) y la circunvalación de Alicante.

Curiosamente la familia Aznar está envuelta en las políticas que han dado al traste con el patrimonio público de suelo y vivienda y con la red de autopistas de pago, todas alrededor de Madrid.

Otras ciudades lo tienen peor. Mientras Málaga se exhibe como modelo de desarrollismo maquillando el "turismo cultural" mediante museos, Granada sigue sin tren ni estación. El 7 de abril hará 3 años que Granada carece de enlace ferroviario. El ministerio asegura que eso se arreglará pronto, como la llegada del AVE y el soterramiento de vías en la capital granadina y en Murcia. Ni trenes rápidos ni de mercancías. AVE para ricos y subasta de billetes para disimularlo a los pobres.

Entre tanto, continúa la corrupción instalada en el sistema, partidos y responsables públicos, del engranaje financiero, las empresas cotizadas y de los grandes grupos internacionales, operando en España como peces en el agua. Cargamos una democracia desigual que levanta barreras económicas y sociales sin evaluar ni corregir las políticas públicas que nos han llevado al desastre. Cada uno de los grupos vulnerables de la precariedad instaurada por el neoliberalismo tiene que defenderse como pueda, pensionistas, mujeres, o jóvenes, porque la política patria se entretiene en los lances de salón o de opereta.

El Ministerio de Fomento corre riesgo de desaparición. No es "smart", no es "digital" como el de Turismo, solo está para recortar. No se dedica a fomentar nada más que negocios y peajes. Las actuales ayudas, - limosnas o subsidios - al alquiler, - (se sabe desde Mª Antonia Trujillo) -, van directamente a los arrendadores, encarecen el precio, son burocráticas, e inútiles para el precariado joven. A la vez, el Gobierno suprime ayudas de hasta 200 euros al mes para pensionistas y ayudas para mantenimiento, comunidad o suministros -luz, agua, gas...- de la vivienda en propiedad. De hecho, las ayudas al pago de suministros básicos, son para quienes hayan sufrido un desahucio.., y deberán ser aportadas por las administraciones locales. De vergüenza.

Desde 2008, la gente se ha empobrecido por culpa de los políticos neoliberales, prorrogados en un tiempo histórico en que los recortes se les han ido de la manos. Son populistas

