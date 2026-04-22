Silvia Intxaurrondo hace balance y confiesa que es lo mejor y lo peor que le ha pasado en estos doce meses: para tener en cuenta

La periodista y presentadora de 'La Hora de La 1', Silvia Intxaurrondo, ha acudido por segunda vez al programa de Henar Álvarez, 'Al cielo con ella' (el cual se emite en La 1 desde este mes) donde ha realizado un balance de su último año, así como hablado de alguna que otra polémica.

Su mayor avance en estos doce meses, según ha explicado la vasca, "es que noto más alegría". Mientras que, por el contrario, "el mayor retroceso" para ella "es que se han iniciado dos guerras más, sin frenar el genocidio en Gaza".

También ha sido preguntada por la famosa entrevista de julio de 2023 con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, momento que se hizo viral después de que el popular fuese corregido por la vasca por dar un dato que "no es correcto". Y, aunque la misma ha reconocido que no ha hablado mucho del tema "desde el punto de vista personal" desde aquel momento, sí que ha puntualizado que se siente "muy bien".

"Lo mejor es que lo están haciendo teniendo toda la razón, sabiendo que tienes el compromiso de ese político de que si tienes razón vuelve y te pide perdón", ha señalado la periodista, que ha terminado agregando que a día de hoy "todavía no lo ha hecho (pedirle perdón)". A pesar de no haber recibido unas disculpas por parte de Feijóo, la periodista vasca ha asegurado que "tiempo y paciencia" tiene para esperarlas.

"Espectáculo es un programa como este"

Respecto, al papel del entretenimiento y la información, la periodista ha dicho en tono de humor que "espectáculo es un programa como este" y que lo que muchas veces ve en la política es "lamentable". En este sentido, quiso hacerle una propuesta a Henar: "Yo me vengo aquí un día y tu a 'La Hora'.

"No podría hacer eso, sería imposible. A mi esto me ha costado mucho, haz lo tuyo", respondió entonces Intxaurrondo, quien tal y como recordó la propia Henar es de "las pocas invitadas que ha repetido en el programa".