Así te va a afectar la huelga de gasolineras del puente de mayo

Los trabajadores de las gasolineras se van de huelga. Los sindicatos UGT FICA y CCOO Industria han convocado una huelga en las estaciones de servicio de todo el país. Serán dos jornadas de paro: el jueves 30 de abril y el domingo 3 de mayo.

Son las fechas del puente de mayo. El día 1, viernes, es festivo nacional por el Día de los Trabajadores. Se trata de un puente en el que se esperan miles de desplazamientos por carretera.

Si tenías pensado hacer una escapada o un viaje en tu coche, debes tener en cuenta esta circunstancia para evitar problemas. Es posible que si acudes esos días a una estación de servicio tengas que esperar un buen rato en la cola, ya que la huelga se concentra en las jornadas clave: la operación salida y la operación retorno.

En este puente no sólo te tienes que fijar en los precios del combustible (recuerda que las grandes compañías ofrecen descuentos), conocer las horas con más afectación de la huelga o ser lo suficientemente previsor resulta esencial.

Cómo te afectará la huelga de gasolineras

Los paros del jueves 30 de abril serán parciales. La huelga para esta jornada se ha convocado desde las 12.00 hasta las 16.00. Si piensas empezar tu viaje este día, lo mejor será que vayas a repostar antes o después. En esa franja horaria es previsible que encuentres colas y problemas en el servicio.

La jornada con mayores inconvenientes será la del domingo 3 de mayo, pues el paro se ha convocado para todo el día. Si piensas volver a casa este día, mejor que evites las gasolineras y que vayas a repostar el día anterior. Será mucho más complicado que te atiendan.

Existe, no obstante, una alternativa: acudir a una estación de servicio automática, es decir, las que no tienen trabajadores. En un principio operarán con normalidad durante todo el puente.

En cualquier caso, tanto el día 30 de abril como el 3 de mayo habrá servicios mínimos en las gasolineras.

¿Por qué hay huelga en las gasolineras?

Los sindicatos han convocado la huelga porque quieren un nuevo convenio que ofrezca mejores condiciones a los trabajadores.

Desde hace meses, los representantes de los trabajadores y la patronal negocian un convenio, pero los sindicatos señalan que la patronal ha dado un paso atrás "inadmisible" al retirar varias propuestas. De ahí que se haya recurrido a la huelga.

Los sindicatos piden un convenio que recoja un incremento salarial mínimo del 2 % anual y una cláusula de garantía que asegure la actualización conforme al IPC real más un 0,5 %. También buscan mejorar la conciliación de los trabajadores.