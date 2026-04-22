Cuatro de cada diez viajeros planean evitar destinos masificados en 2026, once puntos más que el año anterior, para "no contribuir al sobreturismo"

Cuatro de cada diez viajeros planean evitar destinos masificados en 2026, según recoge un informe publicado por la web de viajes Booking, lo que se traduce en once puntos más que el año anterior. Junto a este factor también hay otros que influyen en la toma de decisiones a la hora de viajar, como por ejemplo las condiciones climáticas extremas.

De hecho, casi tres cuartos de los viajeros tienen en cuenta esta condición a la hora de elegir destino (un 74%) y la fecha (un 74%). Y, cerca de un tercio asegura que cancelaría un viaje, incluso antes de que empiece, debido a este riesgo.

Este miedo no es fruto del azar, sino que procede de la propia experiencia de los viajeros: un cuarto de los encuestados afirma haber sufrido un desastre natural o condiciones climatológicas extremas en los últimos doce meses y más de la mitad asegura que esto le genera estrés a la hora de organizar el viaje.

¿Destinos masificados? No, gracias

En la misma línea, los encuestados aseguraron (en un 68%) que tratan de evitar viajar a aquellos destinos que se encuentran masificados, optando en su lugar por opciones menos concurridas, con el objetivo de "no contribuir al sobreturismo".

Además, cerca de la mitad de ellos suelen planificarlos fuera de temporada alta (un 42%), siendo septiembre un mes clave para viajar (un 22%), según un estudio de la Comisión Europea de Turismo, frente a julio y agosto (con un 25%).

Algunos de los destinos que han experimentado un gran crecimiento a nivel de búsquedas globales en la página web de viajes han sido Eslovenia (un 29%), Noruega (un 33%) y Finlandia (un 27%).

Según señala Matthias Schmid, vicepresidente sénior de Alojamiento de la propia página web de viajes, "para la mayoría de nosotros, las vacaciones representan una importante inversión emocional y financiera; y pensar en dónde y cuándo ir para minimizar las posibilidades de contratiempos o molestias es una parte fundamental del proceso de toma de decisiones para los viajeros".

Es por ello que los proveedores deben estar atentos a las preocupaciones de sus viajeros, con el objetivo no solo de ganarse la confianza de sus huéspedes, sino de "mantener la mejor experiencia posible para los clientes".

La lista negra de destinos, según 'Fodor's Travel'

Por otra parte, existen algunos destinos que es mejor pensar dos veces antes de visitar, según advierte el productor de guías de viajes en inglés 'Fodor's Travel'. No porque no merezcan la pena o porque la plataforma no quiera que visites. Sino más bien porque atraviesan una situación delicada debido al turismo masivo o cuenta con cierta vulnerabilidad ambiental que no le permite absorber más visitantes.

Su objetivo, tal y como recuerdan no es llamar al boicot o producir rechazo entre los viajeros, sino invitarles a reconsiderar algunas cuestiones e impactos antes de planificar el viaje. Algunos de los lugares que incluyen en su 'No List 2026' son:

Región del Jungfrau (Suiza): debido al desgaste del entorno especialmente sobre los glaciares.

debido al desgaste del entorno especialmente sobre los glaciares. Mombasa (Kenia): el impacto del turismo ha comenzado a dejar huella en la zona, con carreteras saturadas, contaminación y sistemas insuficientes.

el impacto del turismo ha comenzado a dejar huella en la zona, con carreteras saturadas, contaminación y sistemas insuficientes. La Antártida: debido a la creciente presión de cruceros y expediciones, lo que pone en riesgo el ecosistema.

Esta lista, donde van agregando y quitando nuevos destinos, se renueva cada año. Y, según defienden desde su propia web "sirve como una sutil pero contundente invitación a dejar de presionar a un lugar por ahora- no para siempre- y a dar un respiro a cualquier lugar que claramente lo necesite".