6 razones, aparte del morbo, para ver el Real Madrid-Barcelona si no vas con ninguno

Como ocurre en las grandes citas futboleras, son mayoría los que amenazan con abrasar a vecinos, familiares y amigos con la importancia del partido. Pero son bastantes, también, los que están en fuera de juego con eso de ver a 22 jugadores "persiguiendo un balón. Por mucho que sea un Real Madrid-Barcelona en el Santiago Bernabéu, este domingo a las 16:15.

A todo merengue y a todo culé de pro es innecesario convencerle de la idoneidad de ver el gran enfrentamiento del fútbol español (y podríamos decir mundial). Un 'Clásico' es algo así como el día soñado para millones y millones de futboleros. Al menos de comienzo, porque el sueño puede convertirse en pesadilla según te vaya el resultado.

Hablemos de fútbol, pero no mucho, paraintentar convencer a todos aquellos que no tenían el 'Clásico' entre sus planes de domingo. Porque motivos hay para todos... sin necesidad de hablar de balones, camisetas o goles.

El liderato en juego

Venga, los primeros minutos no suelen ser los claves, así que el primer elemento no iba a ser el más llamativo. Si no eres madridista ni barcelonista pero sí sigues LaLiga, te interesará saber que de lo que pase en el Santiago Bernabéu dependerá quién encabezará la liga en la noche del domingo.

Tras nueve jornadas de liga, el Real Madrid llega líder, con 24 puntos, seguido del Barça, que tiene 22. Si ganan los de Flick, el golpe sería doble. De fondo vigilan equipos como el Villarreal (tercero, con 17) o el Atlético de Madrid (cuarto, con 16), pendientes de si pueden acercarse a los dos grandes favoritos.

Lamine Yamal, su padre, Nicki Nicole y los "robos" del Madrid

Que el extremo catalán es una joya del Barcelona, del fútbol español y del fútbol mundial es algo sabido por todos. Talento puro del aún adolescente, capaz de liarla en el campo... y fuera. La última de Lamine Yamal ha sido por unas declaraciones a Ibai Llanos, dejando caer que el club blanco "roban, se quejan, hacen cosas que no sé...". Dinamita para un vestuario madridista donde las fuentes conocedoras hablan de malestar creciente con un jugador que es compañero de varios en la selección española.

Mounir Nasraoui, todo un 'fichaje' para el Barcelona, tras ganar su hijo la Copa del Rey 2025 Getty Images

En el cóctel de emociones alrededor de Lamine Yamal no hay que perder de vista a su padre, siempre un espectáculo en sí mismo por sus celebraciones, sus gritos hasta en la gala del Balón de Oro... o por su reciente faceta de cocinero. Si hay veces que el espectáculo no está en el campo, sino más arriba, con Mounir Nasraoui, alias Hustle Hard ocurre.

Y de fondo aparece la figura Nicki Nicole, la novia del astro catalán. ¿Se dejará ver Madrid? ¿Habrá show de la célebre cantante argentina?

Miami me lo descartó

Esto es fútbol y algo más. LaLiga ha tenido que dar marcha atrás a su deseado plan de llevar un partido a EEUU. El Villarreal-Barcelona que Javier Tebas soñó y programó para diciembre en Miami quedó en nada hace días. Una victoria para el resto de equipos, con el Madrid a la cabeza, que se manifestaron en contra de ese desplazamiento.

Imagen del plante del Getafe y el Real Madrid en el arranque del partido de la última jornada de LaLiga Getty Images

En la última jornada de LaLiga EA Sports, la Primera División de toda la vida, el resto de equipos se plantaron al comienzo de sus partidos. Un plante de 15 segundos, simbólico, que no se vio en la señal oficial del torneo pero que supuso la puntilla al 'plan Miami'.

¿Qué pasará este domingo? ¿Habrá mensajitos del Madrid, habrá posicionamiento del Barça, la afición sacará alguna pancarta? Como mínimo, hay morbo...

El primero de Xabi, el momento de Mbappé

En clave 'blanca', este 'Clásico' aspira a ser un hito en la carrera de entrenador de Xabi Alonso. Llegado este verano al Madrid, el que fuera excelso centrocampista del club —y otros— se enfrenta a su primer duelo contra el Barcelona. Enfrente, un Hansi Flick ya consolidado tras su exitosa temporada pasada. Prueba de fuego para el aún joven entrenador vasco.

Xabi Alonso y Kylian Mbappé, felices en un partido reciente José Bretón vía getty images

Xabi Alonso quizás tenga el mejor apoyo en un Kilian Mbappé que llega en la mejor forma de su vida. Ve portería hasta donde no la hay y con una media goleadora que a muchos hace recordar a Cristiano Ronaldo, este 'Clásico' parece llegar en 'su momento'.

'Benjamin' sigue haciendo de las suyas

No hablamos de Netanyahu esta vez. Hablamos de la borrasca que lleva días poniendo en jaque el tiempo en España y otros países, entre lluvias, fuertes vientos y lo que de siempre hemos definido como "mal día". Con la previsión de que el sábado y el domingo seguirá haciendo ese "mal día", ¿no será mejor quedarse en casa?

Un 'Clásico' garantiza llenar la tarde de emociones o, al menos, de gritos de los comentaristas y de ese vecino que se hace notar siempre. Y sin necesidad de resfriarte...

Hagamos el lunes más llevadero

Este sí que es un 'clásico'. La chapa del vecino futbolero en el ascensor, la pausa para el café en el trabajo o en el bar y las coñas en la oficina. Si no ves el partido, te pierdes buena parte de la interacción social del lunes. Y todos sabemos lo duros que son, hasta The Cure en una canción apenas utilizada, así que mejor llegar con los 'deberes' hechos.