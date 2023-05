Xavi cambia a Raphinha, se saca la camiseta y envía este mensaje a Vinicius

Raphinha, jugador brasileño del Barcelona, lanzó un mensaje de apoyo a su compatriota Vinicius Júnior cuando Xavi decidió en el minuto 63, durante el partido de Liga ante el Valladolid, que era el momento de sustituirlo por Ferran Torres.

El delantero, en el trayecto entre el terreno de juego y el banquillo, con el puño derecho en alto, se quitó la elástica del Barcelona y en su camiseta interior apareció el mensaje dirigido hacia su compañero de selección, víctima de insultos racistas en LaLiga: "Mientras el color de la piel sea más importante que el brillo de los ojos, habrá guerra. Estamos juntos, Vini".

Se trata de una frase de Bob Marley que el jugador del Real Madrid utilizó en un vídeo publicado la temporada pasada. Vinicius, precisamente, ha utilizado su cuenta de Twitter para agradecer el gesto de su compañero de selección con la publicación de dos imágenes de Raphinha con la camiseta y dos emojis rodeando el nombre del delantero brasileño.

El gesto de Raphinha se produce justo el día en el que se han detenido a seis personas en Valencia y Madrid por delitos de odio cometidos contra Vinicius esta temporada. Tres por colgar un muñeco con su camiseta antes del derbi con con el Atlético de Madrid y otros tres por los insultos racistas del domingo en Mestalla.

Precisamente, Competición decretaba esta misma noche el cierre parcial de la grada Mario Kempes de Mestalla durante cinco partidos, además de una multa de 45.000 euros para el Valencia. El órgano de la RFEF, además, retira la tarjeta roja que supuso la expulsión de Vinicius en el minuto 90 porque el árbitro del encuentro juzgó la agresión a partir de imágenes sesgadas.

Xavi, "sorprendido" por la retirada de la roja a Vinicius

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha señalado, en la rueda de prensa posterior al encuentro ante el Real Valladolid, que finalizó con derrota blaugrana por 3-1, que le sorprende que el Comité de Competición haya retirado la roja a Vinicius Jr "porque hubo una agresión".

Ha sido una de las preguntas que ha respondido el técnico catalán, quien ha comentado que "los actos de racismo e insultos hay que censurarlos, pero la expulsión no tuvo nada que ver con eso, sino que fue un acto que ha pasado dentro del campo".

Frenkie de Jong, sobre el mensaje de apoyo a Vinicius que lució Raphinha en su camiseta reconoció que no sabía que su compañero iba a tener ese gesto con su compañero de selección: "No lo sabía. Por lo menos yo no. Creo que está bien este mensaje. El racismo ya tiene que acabar", dijo.