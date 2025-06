Alejandro Valverde, seleccionador nacional: "Hay ciclistas muy despistados a los que le viene bien una crítica"

En la mente de Alejandro Valverde Belmonte (Las Lumbreras, Murcia, 1980), no hay espacio para conjugar verbos en pasado. Ni un historial sobre la bicicleta al alcance sólo de los elegidos tras 133 victorias le sacia. Sin dejar del todo el manillar, haciendo aún sus pinitos en la disciplina de gravel, ahora su presente pasa por el volante, como flamante seleccionador nacional masculino de carretera.

Asegura que será un seleccionador un tanto "diferente", capaz de compartir kilómetros y confidencias de tú a tú sobre la bici con sus pupilos "y no en el hotel, que es para descansar". Es lo que tiene haber sido cocinero antes que 'fraile' hasta hace, prácticamente, dos días.

Estrella del deporte y siempre un filón mediático para aficionados y no tan aficionados, Valverde atendió a El HuffPost unos minutos en una pausa de su grabación para la campaña 'Productos Azules' de Decathlon. Dando el salto de su 'yo ciclista' a su 'yo seleccionador', el murciano reflexiona sobre la crítica "a veces injusta, a veces no" al corredor español de hoy, consciente de que "hay ciclistas que son muy despistados y muchas veces es bueno darle una crítica para que intente mejorar".

Sabe que asume el mando de la selección en un momento difícil por el dominio absoluto de los Pogacar, Van der Poel, Vingegaard y compañía, figuras ante las cuales España no tiene un corredor capaz de hacer frente en el uno contra uno. Pero incluso en ese escenario, y con la vista en el duro Mundial de Ruanda, se marca objetivos altos. Bajo la fuerza de un "grupo ilusionante", ya deja claro que "no sólo vale ganar", pero sí exige "hacer un buen papel".

¿Al Valverde seleccionador le gustaría el Valverde ciclista? ¿Y el ciclista, se llevaría bien con tu 'yo' seleccionador?

Sí, yo me llevaría muy bien como ciclista, porque siempre me he llevado bien con los seleccionadores y al ser seleccionador asumes que no consiste en 'esto es lo que yo digo y se hace así'. Sabes que tienes que dar unas directrices, que te hagan caso, pero sabiendo ser flexible y que el ciclista tiene mucho que aportar. Hay que escuchar al corredor, que es el que está ahí.

Hablando de escuchar al corredor, ya has empezado a hablar con ciclistas que han sido tus compañeros, tus rivales o que, incluso, te tienen por ídolo. ¿Cómo están siendo esas primeras conversaciones en calidad de responsable de la selección?

Muy buenas. De los que tengo en mente para la selección, todos o casi todos he competido con ellos, el trato es muy cercano y me ven como seleccionador pero también casi como ciclista. Y con el añadido de que cuando haya concentraciones podamos pasar tiempo rodando con ellos, no sólo en el hotel, que realmente está más para descansar que otra cosa. En la bici hay mucho tiempo y muchas cuestiones que se pueden compartir en primera persona.

¿Crees que la crítica de los medios, de la afición, es demasiado injusta con el nivel del ciclismo español en estos tiempos de Pogacar, Vingegaard, Van der Poel...?

Los medios o te suben o te bajan, es así. Hay críticas que muchas veces son buenas, pero en ocasiones se machaca mucho al corredor sin necesidad. Sí es cierto que hay ciclistas que son muy despistados y muchas veces es bueno darle una crítica para que intente mejorar, pero hay otros que lo dan todo y si el resultado no acompaña no es porque no quiera. O no hay más o no hay suerte.

Alejandro Valverde, pala de pádel en mano en la campaña 'Productos Azules' DECATHLON

¿Puede ser un problema de seguir comparando constantemente al ciclista español de hoy con la generación de los Contador, Purito, Freire o tú mismo?

Se suele comparar mucho, sobre todo cuando estábamos recién retirados, pero cada vez menos, diría. Hoy tenemos la suerte de que hay un buen grupo de corredores españoles y tenemos opciones a optar por buenas cosas, en un futuro y un presente muy cercano.

Ahí tenemos el Mundial de Ruanda...

Sí, Ruanda es un buen recorrido, evidentemente tenemos unos rivales muy fuertes que ni hay que presentar, pero como digo, tenemos un grupo de buenos corredores para hacerlo bien. No sólo vale ganar. Está claro que queremos ganar, pero hacer un buen papel y quedar lo mejor posible también es importante.

¿Eres consciente de que con tu fichaje como seleccionador se va a poner más el foco en ti para bien o para mal y que incluso vas a estar más sometido a la crítica que el propio corredor?

Ya estoy acostumbrado. En tantos años de corredor ha habido críticas, elogios, de todo. Sé que eso va a estar ahí y yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible, pero luego el corredor es el que da pedales. El seleccionador puede decir una cosa pero la carrera puede cambiar y ahí depende del corredor.