Champions: el Barça pierde ante el PSG (1-2), el Athletic cae en Dortmund (4-1) y el Villarreal araña un valioso empate frente a la Juventus (2-2)

La de este miércoles no ha sido la mejor noche de Champions para los equipos españoles. Únicamente el Villarreal ha logrado puntuar tras arañar un valioso empate 2-2 frente a la Juventus gracias a un gol de Renato Veiga en el minuto 90.

Precisamente en el 90 ha sido también cuando el delantero del PSG Gonçalo Ramos ha sentenciado al Barça con un tanto que ha hecho caer a los de Hansi Flick por 1-2 en Montjuic.

De forma más contundente ha salido derrotado el Athletic Club en Alemania. Los bilbaínos han perdido por un abultado 4-1 ante el Borussia Dortmund y tendrán que seguir esperando para sumar sus primeros puntos en su regreso a la máxima competición europea.

FC Barcelona 1-2 PSG

El FC Barcelona ha perdido este miércoles contra el Paris Saint-Germain (1-2) en el Estadi Olímpic Lluís Companys, en la segunda jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones, un duelo muy físico, intenso y de los que encumbran al fútbol que se decantó en el descuento a favor de los parisinos, con una remontada del vigente campeón de la 'Champions' firmada por el fondo de armario de Luis Enrique Martínez, ante un Barça también muy mermado por las lesiones y que acabó fundido.

Empezó mucho mejor el Barça y pese a tener más el balón y las mejores ocasiones se fue al descanso con empate (1-1) en el marcador tras los goles de Ferran Torres y de Mayulu. Y en la segunda parte la sensación fue de mayor superioridad del PSG, si bien el Barça tampoco renunció a buscar el triunfo hasta que las baterías se agotaron en los locales y el empuje final parisino acabó en ese tanto de Gonçalo Ramos, como refresco de lujo, asistido por un incansable Achraf Hakimi.

No sabremos nunca cómo hubiera sido la hipotética final de la 'Champions' del año pasado y si, de haber tenido algo más de fortuna el Barça en las semifinales que perdió por unos segundos ante el Inter de Milán, el equipo de Hansi Flick hubiera podido modificar el palmarés actual. Pero lo cierto es que este Barça y un PSG vigente campeón de la 'Champions' dieron esta noche todo un espectáculo. Pese a todo.

Porque ambos conjuntos tenían bajas de importancia. En el Barça, el portero fichado para durar años guardando sus palos, Joan Garcia, o Fermín y Gavi son ausencias de peso. Pero es que en el PSG no estaban el extremo Khvicha Kvaratskhelia, el central Marquinhos y, sobre todo, el flamante Balón de Oro Ousmane Dembélé. No volvió a Barcelona el 'Mosquito' y no hubo posible revancha con Lamine Yamal, que sí jugó y fue de los mejores 'culers' hasta, como era previsible al salir hace días de una lesión, se quedó sin fondo.

El duelo fue una oda al fútbol. Uno de esos partidos que se deben poner a los escépticos de este deporte. Porque no hubo un descanso en un guión lleno de idas y venidas, de ocasiones, de buenas defensas, de goles cantados salvados 'in extremis', de choque y de cambios de sistema desde la banda; porque Hansi Flick y Luis Enrique Martínez tuvieron mucho peso en lo que se vio en el terreno de juego. Y el asturiano se llevó el gato al agua y, mejor todavía, los 3 puntos a París.

Parecía que Barça y PSG se iban a repartir los puntos y los elogios. Pero si Kang-in Lee, otro que entró desde el banquillo para demostrar que la plantilla parisina es larga y de enorme calidad, envió un balón al palo en el minuto 83 y el PSG encerraba a un Barça que parecía abrazar el 'resiste como puedas', llegó en el descuento una última contra letal de los visitantes, con Achraf Hakimi con una velocidad inusual tras un sinfín de carreras, y su pase milimétrico --revisado en el VAR-- acabó siendo un regalo para Gonçalo Ramos, que batió a Wojciech Szczesny.

Justo antes de empezar, tras el calentamiento, algo le sucedió a João Neves porque Luis Enrique optó por dar entrada en el once inicial a Zaïre-Emery y éste respondió casi tan bien como un Vitinha que, pese a ser duda, al final jugó todo el partido y fue el mejor en el centro del campo de un PSG que, en esa segunda parte y en el tramo final, fue amo y señor de un encuentro que, de haber acabado en empate, hubiera sido también un resultado justo. Porque el espectáculo, el show, tuvo una firma compartida por ambos equipos.

El Barça, por ejemplo, salió en tromba. Y en el minuto 2 se vio la primera gran jugada de Lamine Yamal, enorme, con ruleta para pasar entre Vitinha y Barcola y luego se fue de Nuno Mendes --en un duelo para enmarcar durante todo el partido-- para asistir a Ferran Torres, que disparó cruzado pero dio en la defensa. De hecho, eso fue una tónica porque hasta en dos ocasiones, ante el mismo Ferran y ante Dani Olmo, un zaguero parisino evitó el gol 'culer'.

Al cuarto de hora, un gran pase de exterior de Lamine Yamal al espacio, a la carrera de Ferran Torres, permitió al 'Tiburón' regatear al portero Chevalier y disparar a puerta, raso, pero el central ucraniano Illia Zabarnyi llegó a tiempo, tirándose al suelo, para desviar el balón que iba a gol. Pero el Barça apretaba y la perdió, poco después, Vitinha para que Lamine se la diera a Pedri, que vio a Rashford y este muy inteligente asistió a Ferran Torres.

Y el valenciano, esta vez, volvió a superar de primeras, con la diestra y lanzándose al suelo, a Chevalier y sin hallar ningún otro obstáculo para marcar y abrir el marcador. Gran jugada porque, cuando Pedri se la dio al inglés, Ferran estaba en fuera de juego pero supo irse atrás a tiempo de recibir en posición legal el pase de gol de Marcus Rashford.

Pedri, que como la mayoría de blaugranas acabó sin fuerzas, tiró de batuta para imprimir una marcha más al juego local y Rashford también pudo, tras una gran jugada personal, ampliar la distancia en el marcador. Pero el partido se enrarecía y Nuno Mendes, en una carrera sin fin marca de la casa y que era la segunda que hacía en apenas unos minutos --provocando una amarilla para Frenkie de Jong en el primer intento--, asistió al joven Senny Mayulu para que este, bastante solo, tuviera tiempo de sobras para ver cómo superar a un batido Wojciech Szczesny.

Era el minuto 38 y en el 42' el PSG, que se topó con ese primer gol sin haber hecho previamente casi nada, aprovechó las alas recibidas y, en concreto, su extremo Bradley Barcola voló, porque tuvo el 1-2 en sus botas si bien su disparo potente se fue algo por encima del larguero defendido por el portero polaco del Barça, que hizo lo que pudo para tapar huecos.

Tras el descanso, el PSG salió mejor y al Barça le costó cambiar esa dinámica, porque el físico le iba jugando cada vez más en contra. Aún así, Dani Olmo tuvo el 2-1, pero otra vez el Barça no pudo marcar porque un disparo que iba a gol lo desvió la defensa, esta vez el lateral y capitán Achraf Hakimi, clave para 'Lucho', a tiro de Dani Olmo. Ahí respiraba el Barça, con ocasiones bastante claras para Marcus Rashford de falta directa y luego para Lamine Yamal de tiro lejano. Pero los cambios, con la entrada de Robert Lewandowski, no tuvieron el efecto deseado y el PSG, al final, fue mejor y se llevó el triunfo con mensaje incluido a todos los rivales; el campeón sigue estando ahí.

Villarreal 2-2 Juventus

El Villarreal empezó la Liga de Campeones en La Cerámica con un intenso empate (2-2) contra la Juventus este miércoles gracias al gol definitivo de Renato Veiga en el minuto 90, premio a la insistencia de un 'Submarino' que lo pasó mal en el segundo tiempo.

Los de Marcelino García Toral se fueron al descanso con el 1-0 de Georges Mikautadze, y con la sensación de haber perdonado un resultado mejor. Sin embargo, al poco de la reanudación, la 'Juve' remontó y sacó del encuentro a un Villarreal sin reacción.

El cuadro amarillo, que perdió la primera jornada contra el Tottenham, comprobó la exigencia de la Champions, pero jugar en casa ayudó al 'Submarino' a no ser hundido. Los locales supieron sufrir tras los goles de Federico Gatti, de chilena, y Francisco Conceiçao, tras un error de Dani Parejo, para rascar un punto en el 90'.

Al final, el partido se acabó pronto para un Villarreal eléctrico en el primer tiempo. El ida y vuelta reinó sobre el césped, una transición tras otra que también conllevó a la precipitación a la hora de definir. No falló Mikautadze en una contra perfecta, pero Alfonso Pedraza le pegó al palo y, sobre todo, Tajon Buchanan perdonó la más clara para doblar la renta local.

Yildiz fue el peligro de 'la Vecchia Signora'. El equipo italiano castigó a los de Marcelino con un mejor regreso de vestuarios, con el 1-1 de Gatti tras un saque de banda. La 'Juve' ya había avisado incluso y, tras empatar, culminó la remontada poco después en un regalo de Parejo al jugador más peligros del rival, Conceiçao.

La entrada de Alberto Moleiro dio algo de criterio al Villarreal, pero el doble golpe tardó en asimilarlo el 'Submarino'. La Juventus ayudó con un repliegue casi instintivo y los de Marcelino encontraron tranquilidad para buscar sus ocasiones. Fue a balón parado donde las encontró y, de hecho, fue en un saque de esquina en el 90' de donde Veiga cabeceó el 2-2.

La afición de La Cerámica sin duda empujó a un Villarreal que creyó que había hecho méritos como para pelear algo y, reclamando un penalti a Cardona en la última, se le antojó poco al final. El primer punto sumó 'Submarino', que pese a las bajas empieza a pillar el tono 'Champions', mientras los de Igor Tudor firman su segundo.

Borussia Dortmund 4-1 Athletic Club

El Athletic Club ha caído este miércoles ante el Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park (4-1), en la segunda jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, en un partido en el que los alemanes fueron muy superiores en la primera hora de partido, en la que tomaron ventaja con goles de Svensson y Chukwuemeka, y en la última media hora, Guruzeta recortaría distancias antes de que Guirassy, con fortuna, sentenciara.

Tampoco ha podido romper su mala racha en Dortmund. Los pupilos de Ernesto Valverde, que estuvieron sometidos durante los primeros 60 minutos de partido por un gran Dortmund, encadenan su sexto partido seguido sin ganar y sigue sin sumar ningún punto en su vuelta a la Champions. En el Signal Iduna Park, los goles de Svensson, Chukwuemeka, Guirassy y Brandt dieron el triunfo a los de Kovac. Guruzeta, que saltó al campo en el descanso, haría el tanto rojiblanco.

Como ocurriera en el debut ante el Arsenal, Valverde volvió a optar por un once con rotaciones. Esta vez, a los laterales, se le sumaron Rego, Robert Navarro, Unai Gómez y Maroan Sannadi. Mucho más reconocible era el Dortmund, liderado en ataque por Guirassy, que finalmente era de la partida tras superar unas molestias físicas que le privaron jugar en el último partido de Bundesliga.

Y el Athletic consiguió sofocar el habitual inicio de partido intenso de los alemanes, y apenas tuvo que entrar en juego Unai Simón en el primer cuarto de hora de juego. Y el primer remate a puerta del partido no llegaría hasta el minuto 20 por parte de Sabitzer, atajado sin dificultades por el portero internacional español. Eso sí, muy poco de los rojiblancos en ataque, que apenas eran capaces de enlazar tres pases seguidos.

Pero el Dortmund iba cada vez hundiendo más a la defensa del Athletic, y en una jugada por banda derecha, Adeyemi puso un centro raso al segundo palo para que Svensson rematara a placer para hacer el primer gol del partido justo antes de que se cumpliera la primera media hora de juego. Un gol que supuso que los de Valverde dieran un paso adelante y comenzara a ganar en protagonismo con el balón.

Eso permitió a los de Kovac correr y tener más espacios a la contra, y estaría cerca de anotar el segundo con disparos lejanos de Niklas Sule y Adeyemi, el primero detenido por Unai Simón y el segundo cerca del palo izquierdo de la portería. Pero el marcador no se movería y ambos equipos se marcharían a vestuarios con 1-0. Necesitaba agitar el partido Valverde si no quería marcharse de vacío de Dortmund.

Así lo haría el extremeño, que metería tres cambios de una tacada nada más comenzar la segunda mitad. Laporte, De Galarreta y Guruzeta entrarían al campo en lugar de Dani Vivian, Jauregizar e Iñaki Williams. Y pese a que la puesta en escena del Athletic no fue mala, el Dortmund aprovecharía su primera oportunidad de la segunda parte para doblar su ventaja con un remate raso de Chukwuemeka al primer palo.

Lo que si haría el segundo de los locales es provocar un arreón de orgullo del Athletic, que consiguió rematar por primera vez a portería por medio de Maroan en el minuto 53. Un acercamiento que dio confianza a los leones en la antesala del 2-1. En el minuto 60, Guruzeta aprovecharía un mal entendimiento entre Anton y Sule para mandar el balón a la escuadra derecha de la portería defendida por Kobel.

El partido había cambiado y ahora el balón era del Athletic, que tenía media hora para, como hiciera la Juventus en la primera jornada, igualar el partido a los alemanes. Y a punto estaría de hacerlo por mediación de Robert Navarro, pero el tanto del barcelonés fue anulado por estar ligeramente adelantado. Y el propio Navarro, tras una gran acción individual, se volvería a quedar cerca del empate.

El Athletic estaba sometiendo al Dortmund y, de nuevo, una jugada con protagonismo de Robert Navarro, que tomó la línea de fondo tras combinar con Lekue, estuvo muy cerca de aprovecharla en boca de gol Guruzeta. Se volvían a salvar los alemanes, que tendrían la sentencia en botas de Julian Brandt. El internacional alemán dejó una acción individual sobresaliente, pero Unai Simón le negaría el gol.

Sin embargo, de nuevo, la mala fortuna se cebaría con el Athletic Club. Un remate a la salida de un córner de Sabitzer tocó en Guirassy, que desvió la trayectoria de un balón que acabó en el fondo de la portería rojiblanca a falta de menos de 10 minutos para el final.

Y con el Athletic ya volcado al ataque, y después de que el debutante Ibon Sánchez estuviera cerca de marcar, los alemanes podrían el sello definitivo a la victoria con el tanto de Brandt. Así, los leones se marchaban, de nuevo, sin ningún punto en su casillero. Un resultado que obliga a ganar a los de Valverde al Qarabag en la siguiente jornada si no quieren ver como sus opciones de clasificación se comienzan a esfumar.