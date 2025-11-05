Champions: el Barça salva los muebles ante el Brujas (3-3) y derrota del Athletic en su visita al Newcastle (2-0)

Mal día para los equipos españoles en Champions. El Barça ha salvado los muebles con un empate 3-3 en el campo del Brujas en un decepcionante partido en el que los de Hansi Flick fueron siempre a remolque. Lamine Yamal se erigió en el salvador de los azulgranas.

Tampoco ha sido buena la actuación del Athletic Club, que ha sucumbido por 2-0 en su visita al Newcastle merced a los goles de Dan Burn y Joelinton, en los minutos 11 y 49, respectivamente.

Por su parte, el Villarreal, en el turno de tarde, firmó una inesperada derrota por 1-0 en Chipre contra el Pafos. Las opciones de pasar de ronda de los de Marcelino, que únicamente han sumado un punto de 12 posibles, se complican seriamente.

Brujas 3-3 FC Barcelona

El FC Barcelona ha empatado este miércoles contra el Brujas (3-3) en el Jan Breydelstadion, en la cuarta jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones, gracias a que Lamine Yamal volvió a acercarse a su mejor nivel tras la pubalgia y pese a que el sistema defensivo blaugrana fue terrorífico, dejando a los de Hansi Flick cerca de ser cazados y de perder una vida.

Pudo marcar más goles el Barça, que estrelló dos balones en el larguero de la meta defendida por Nordin Jackers, pero atrás fue un coladero y tuvo suerte de sólo verse con 3 tantos en contra, porque el Brujas llegó a marcar el 4-3 en el descuento pero con falta previa de Romeo Vernant sobre Wojciech Szczesny, según le hizo ver el VAR al colegiado británico Anthony Taylor.

Salvó un punto el Barça y salvó una vida el equipo de Flick, gracias a un Lamine Yamal que marcó el 2-2 y provocó el 3-3 definitivo. Fue el mejor, de largo, de un Barça que debe tomar nota de lo sufrido en Brujas. Porque cada contra del equipo local parecía letal y casi cada tiro fue gol o casi gol.

En un partido de ritmo frenético y defensas desbordadas, en el que los de Hansi Flick dependieron del talento de Lamine Yamal para no salir derrotados de Bélgica, el joven atacante se desesperó al verse demasiado solo en una noche llena de errores, largueros y sobresaltos. Una noche que deja al Barça undécimo con 7 puntos, a 2 de la zona de acceso directo a los octavos de final. Todo gracias al '10'.

Fue de vértigo el arranque del choque y a los 6 minutos el Brujas golpeó primero gracias a un tanto de Nicolo Tresoldi, tras un pase exterior de Carlos Forbs, y un disparo que se coló por debajo del cuerpo de Wojciech Szczesny, en una acción protestada por fuera de juego que Jules Koundé habilitó por poco. Pero el Barça respondió de inmediato y en el 8' Ferran Torres culminó una preciosa jugada entre Lamine Yamal y Fermín López con una volea picada que puso el 1-1.

Sin embargo, el conjunto blaugrana no corrigió sus desajustes defensivos y volvió a sufrir en transición. En el 17', Carlos Forbs castigó una pérdida tras un córner culminando una contra perfecta junto a Christos Tzolis. El 2-1 reflejaba la inestabilidad del Barça, superado por las rápidas contras locales y con un Szczesny inseguro en los mano a mano. Antes del descanso, los de Flick rozaron el empate con un potente disparo al larguero de Jules Koundé y un mano a mano fallado por Ferran Torres.

Pero el segundo tiempo mantuvo la tónica eléctrica y llegaron más goles. Szczesny evitó el tercero ante Joaquin Seys, y en el 61' Lamine Yamal firmó una jugada de genio para el 2-2: se fue de tres rivales con una croqueta y definió con el exterior de la zurda tras una pared con Fermín para empatar.

Sin embargo, apenas tres minutos después, Forbs volvió a castigar a la defensa azulgrana con su segundo gol, tras ganar la espalda a Balde y superar de nuevo a Szczesny con una picada suave, quizás algo afortunada.

El Barça, más por orgullo que por control, encontró de nuevo el empate en el 77' y lo hizo con Lamine Yamal, omnipresente, que puso un centro desde la derecha que Tzolis desvió hacia su propia portería para el 3-3. Dani Olmo, que entró de refuerzo, rozó el cuarto en el tramo final, y el Brujas llegó a marcar en el 90', pero el gol de Romeo Vermant fue anulado por falta sobre el portero blaugrana tras la revisión del VAR.

El punto mantiene al Barça vivo, antes de su visita a Stamford Bridge, en la pelea por el acceso a los octavos de final, aunque su fragilidad atrás volvió a quedar en evidencia. Flick sigue sin dar con la tecla defensiva, mientras que Lamine Yamal vuelve a sostener buena parte del brillo ofensivo de un equipo que se mantiene, como su próximo Spotify Camp Nou, en reconstrucción. Casi cazan al Barça en Brujas.

Newcastle 2-0 Athletic Club

El Athletic Club ha perdido este miércoles por 2-0 en su visita al Newcastle United durante la jornada 4 de la liguilla en la Liga de Campeones, castigados los bilbaínos sus desconexiones en defensa y a balón parado, contra un adversario en cuyas filas han marcado de cabeza Dan Burn y Joelinton.

La primera ocasión en St. James' Park fue un cabezazo centrado de Unai Gómez en un córner, sin apuros para el guardameta de un Newcastle que no tardó en responder. Fue con un pase en largo de Malick Thiaw para que Joelinton se colase entre los centrales del Athletic, pisase el área rival y marcase un zurdazo tras recorte, pero sin validez por fuera de juego.

Eso sí, hubo premio para las 'urracas' en su siguiente llegada al arco de Unai Simón. Cuando transcurría el minuto 11, Kieran Trippier envió una falta lejana directamente al área y, libre de marcaje en el segundo palo, Burn cabeceó con rosca al palo opuesto y anotó el 1-0. Pese a eso, los 'leones' rozaron el empate en el 18' con un derechazo raso de Unai Gómez.

Entre la cepa del poste y el portero Nick Pope se salvaron los locales, igual que se salvaron al saque de ese mismo córner cuando se estrelló en el palo un zurdazo de Adama Boiro tras un balón suelto. Era un toma y daca creciente y, poco después, Nick Woltemade estuvo cerca de cabecear un centro de Harvey Barnes desde la banda derecha y que llevaba veneno.

Aunque los pupilos de Ernesto Valverde estaban asentados, les faltaba inspiración entre líneas y el Newcastle buscó los espacios a la espalda de cada lateral del Athletic. En el 40' esquivó Sandro Tonali una salida de Unai Simón y puso el centro; tras un rechace, Anthony Gordon remató alto con todo a favor, pero la acción estaba anulada por fuera de juego previo.

Algo sintió ahí Gordon, sustituido de inmediato por presumible lesión. Y a las puertas del descanso, Joelinton también falló otro remate franco, igualmente anulado por órsay previo. Sin embargo, el mediapunta brasileño se desquitó haciendo el 2-0 nada más empezar la segunda mitad, a tenor de un cabezazo en el área pequeña para aprovechar la asistencia de Barnes.

El dorsal 11 de las 'urracas' había entrado en el área por el costado izquierdo como cuchillo en mantequilla, sin apenas tensión en los zagueros de un Athletic que mejoró cuando su entrenador movió el banquillo a la vez que bajaba la intensidad del conjunto dirigido por Eddie Howe. Todo ello bajó el ritmo del duelo, más allá de un cabezazo de Sven Botman sin tino.

El cuadro bilbaíno también dispuso de caras nuevas sobre el terreno de juego y una de ellas, Nico Serrano, acaparó protagonismo con dos zurdazos que incordiaron a Pope. El primer fue en el 73' desde lejos y el segundo en el 87' ya dentro del área inglesa, ambas desbaratadas por el portero, quien también tuvo trabajo con un despeje de puños en el 88'.

Aparte de eso, pocos sobresaltos más hubo en un partido que sirvió al Newcastle para alcanzar los nueve puntos, metido en la 'pomada' por el top 8; por su parte, el conjunto rojiblanco tiene solo tres puntos y ahora deberá jugarse su futuro en esta Champions League en compromisos como el del próximo 10 de diciembre frente al Paris Saint-Germain.

Pafos 1-0 Villarreal

El Villarreal mermó sus opciones de superar la fase Liga de la Champions al caer (1-0) este miércoles en su visita al Pafos FC de la cuarta jornada, un inesperado tropiezo de más a menos y sin remedio a la campanada del equipo chipriota.

Los de Marcelino García Toral estaban obligados a la victoria ante a priori un rival inferior, después de un duro calendario en su regreso a la máxima competición continental. Sin embargo, el equipo amarillo se la pegó tras perdonar de inicio y con el gol de Derrick Luckassen nada más empezar la segunda parte. Ni los cinco cambios dieron la vuelta a un serio tropiezo para el Villarreal, con un punto de doce posibles en la zona baja de la tabla.

Al 'Submarino' se le complicó la incursión en Chipre por culpa de la falta de puntería de Georges Mikautadze y Pape Gueye en los primeros diez minutos. Dos ocasiones muy claras, delante del portero, que perdonó el cuadro español y que sirvieron de toque de atención a los locales. A partir de ahí, el Pafos se defendió mejor, con una línea de hasta seis hombres atrás y el Villarreal no tuvo más ocasiones en el resto de la primera parte.

El partido se le atascó a un Marcelino aumentando y mostrando su preocupación en la banda. El técnico asturiano reclamó más velocidad en el juego, en la combinación de su equipo, pero el cuadro amarillo no encontró los huecos. Alberto Moleiro, que viene siendo faro del buen momento de los suyos en Liga, se perdió entre la maraña de un Pafos que tampoco llegó con peligro a la meta rival, pero que estuvo cómodo en tareas defensivas hasta el descanso.

La tragedia empezó a mascarla el equipo español con el gol de Luckassen, a saque de esquina, en el primer minuto del segundo acto. Pese a tener tiempo por delante, la falta de producción volvió a ser tónica, salvo cierto arreón cuando Marcelino quemó sus cinco cambios aún con media hora por delante. Un cabezazo de Tani, una gran acción individual de Nicolas Pépé y otra de Rafa Marín no vieron puerta.

A partir de ahí, sabiendo que el empate tampoco era gran cosa, la precipitación pudo en los visitantes y los locales se esmeraron en defender tres puntos de oro con los que suman cinco. El equipo chipriota no dudó en espesar y ralentizar el juego para mayor desesperación de un Villarreal que en Champions no es el de Liga.