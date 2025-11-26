Champions: el Real Madrid logra un ajustado triunfo 3-4 ante el Olympiacos y el Atleti vence 2-1 al Inter

Si la de este martes fue una noche negra para los equipos españoles en Champions, la de este miércoles ha sido todo lo contrario. Tanto el Real Madrid como el Atlético de Madrid han ganado sus partidos (aunque sufriendo en ambos casos).

Un excelso Mbappé, con cuatro goles, fue suficiente para compensar la fragilidad defensiva mostrada por los de Xabi Alonso y firmar un ajustado triunfo por 3-4 en Grecia frente al Olympiacos.

Por su parte, el Atlético de Madrid consiguió una importante victoria por 2-1 contra el Inter, el actual subcampeón de la máxima competición europea. Un gol de cabeza de Giménez en el descuento les dio a los colchoneros tres valiosos puntos.

Olympiacos 3-4 Real Madrid

El Real Madrid venció este miércoles por 3-4 al Olympiacos en la quinta jornada de la fase de liga de la Champions 2025-26, un duelo que decidió el póker de Kylian Mbappé y un inspirado Vinícius Júnior, destrozando ambos a la valiente y adelantada defensa del conjunto griego, para levantar el ánimo merengue, aunque terminó más ajustado de lo deseado por los merengues, que volvieron a mostrar mucha debilidad atrás.

Sin Thibaut Courtois ni Jude Bellingham en el once titular, Mbappé fue el protagonista de una victoria apretada al final por la debilidad defensiva merengue, aunque con más actitud y hambre que en los tres encuentros previos que acabaron sin triunfos. El delantero galo convirtió cuatro dianas, para convertirse en el cuarto jugador del Real Madrid que lo consigue en la Copa de Europa, compartiendo privilegio con Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás y Cristiano Ronaldo.

Pero el '10' merengue no estuvo solo, y tuvo en 'Vini' el mejor socio. El brasileño fue un dolor de muelas para la defensa del Olympiacos, recordando, con dos asistencias, al mejor Vinícius de las noches europeas. No obstante, los griegos apretaron al final -casi una veintena de remates- y rozaron el empate, pero la victoria permite al Real Madrid sumar ya 12 puntos y afianzarse en el 'top 8'.

Vinícius Júnior avisó antes del minuto 5 con un disparo desde la frontal que palmeó el meta Tzolakis, pero el primero en golpear fue el equipo local. Tras una gran triangulación entre Podence, El Kaabi y Chiquinho, este último se sacó un disparo potente y ajustado a la derecha de Andriy Lunin, ante la mirada de una blanca defensa madridista.

El conjunto griego renunció entonces al balón, pero no perdió su habitual solidez defensiva, ante un equipo merengue que no generaba peligro, pese a dominar el esférico y a la insistencia del '7' brasileño por la izquierda. Y tuvo que ser 'Vini' el que sirvió, de trivela y con comba, a Mbappé el empate (1-1) culminando con éxito un mano a mano.

Y la reacción fue completa y liderada por el delantero francés. El '10' remató de cabeza a la red dentro del área para hacer el 1-2 aprovechando un buen centro de Arda Güler, machacando al espacio al Olympiacos, que comenzaba a desesperarse. Además, Chiquinho tenía que abandonar el césped por lesión, dejando su hueco a Mehdi Taremi.

Pero la fiesta del Real Madrid y Mbappé continuó, con el 'hat-trick' del galo en siete minutos, otra vez sin errar un mano a mano ante el portero del conjunto heleno y asistido por Eduardo Camavinga. Los blancos olvidaban un mal arranque a base de goles, en un destrozo que pudo ser peor para el Olympiacos con el 1-4 de Vinícius, de nuevo al contragolpe, pero Mbappé, que lo asistía, estaba adelantado previamente.

Los de Xabi Alonso vivían sus mejores minutos, ayudados por la valentía en el sistema griego, y Vinícius seguía golpeando a la defensa del Olympiacos, atreviéndose incluso con una vaselina que estuvo cerca de colarse en la meta local. Mientras, Lunin seguía mostrándose fiable ante los intentos de El Kaabi al borde del descanso.

El guion no cambió en el arranque de la segunda parte, con un Vinícius igual de vertical y el Real Madrid muy cómodo, pero el Olympiacos y su gente se conectaron de nuevo con el 2-3, obra de Taremi, quien remató solo dentro del área para batir fácil a Lunin. El Georgios Karaiskakis se encendió con esta vida extra para su equipo, aunque su esperanza duró poco.

Otra vez Vinícius en una larga cabalgada torturando la defensa griega y asistiendo a Mbappé dentro del área para el póker del delantero francés. Pero ni este cuarto gol evitó llegar al final sin sustos para los blancos, que seguía transmitiendo debilidad atrás y encajó un tercer gol, con El Kaabi como autor y de nuevo en un centro lateral. El Real Madrid supo sufrir en los últimos 10 minutos para certificar su balsámico triunfo.

Atlético de Madrid 2-1 Inter

El Atlético de Madrid ha ganado por 2-1 este miércoles en casa al Inter de Milán en un partido correspondiente a la jornada 5 de la liguilla en la Liga de Campeones, donde un gol de Julián Álvarez y otro postrero de Josema Giménez han dado a los madrileños un valioso triunfo en su persecución del top 8 en la tabla clasificatoria.

En el Riyadh Air Metropolitano, los visitantes generaron peligro dos veces en menos de tres minutos, y ambas en botas de Federico Dimarco. Primero fue un lanzamiento directo de falta desde fuera del área y que obligó a la estirada Juan Musso, sustituto nuevamente del renqueante Jan Oblak.

La siguiente ocasión de Dimarco fue apurar por su carril izquierdo hasta casi la línea de fondo y conectar un zurdazo raso, pero demasiado cruzado. Superados esos sustos, el Atlético dio uno gracias a un centro de Giuliano Simeone desde la banda derecha y que Julián Álvarez por poco no cazó en el interior del área, habiéndole ganado la espalda a la zaga.

Su contraparte argentina en este partido, Lautaro Martínez, conectó luego un tiro desde el balcón del área y que Musso atrapó bien colocado. Parecía que el equipo italiano había empezado mejor, pero locales se adelantaron en el minuto 8, no sin incertidumbre, tras un robo de Pablo Barrios en zona medular y aprovechar un hueco por el lado derecho.

Por ahí se coló el 'Cholito' Simeone, quien pisó el área defendida por Yann Sommer y buscó con su pase la carrera de Álex Baena; tocó Carlos Augusto el balón y éste rebotó en el vientre y de inmediato en la mano derecha del '10' colchonero, quedando a merced de que la 'Araña' Álvarez metiese el gol con un zurdazo rápido y a bocajarro.

En primera instancia lo anuló el árbitro francés François Letexier, pero corrigió su decisión tras revisar el lance. Con inercia a favor, los pupilos de Diego Pablo Simeone impusieron su ritmo en los siguientes minutos e incluso merodearon su segundo tanto, tras un centro raso de Dávid Hancko al saque de un córner y que Josema Giménez no alcanzó.

No obstante, el dominio rojiblanco fue pasajero y el Inter se acercó de nuevo a Musso por el ímpetu de Piotr Zielinski, amén de la constante inquietud que creaba la referencia de Lautaro arriba. El Atlético lidió con eso mientras se entretenía Giuliano en reclamar penaltis a pares, aunque sin éxito, por sendos forcejeos con Alessandro Bastoni.

El tiempo se agotó entre vaivenes sin profundidad y tras el descanso volvió a achuchar el Inter, pues nada más comenzar la segunda parte rozó el empate con un tiro de Nicolò Barella al poste. Casi a continuación, Baena envió un pase en largo para la carrera de Giuliano y éste gozó de una oportunidad que se malgastó al cruzársele Yann Aurel Bisseck.

Los pupilos de Cristian Chivu habían regresado mejor de vestuarios y Dimarco probó a Musso con un zurdazo raso que el portero argentino tapó con las piernas en su salida. Eso sirvió como preludio del 1-1, obra de Zielinski tras una pared con Ange-Yoan Bonny en la frontal e internarse hasta marcar a banda cambiada con un derechazo raso y a ras de césped.

Entonces movió su banquillo el 'Cholo' Simeone con un triple cambio que espoleó a su equipo, pues su hijo Giuliano a punto estuvo de embocar una volea alta a centro de Matteo Ruggeri. También buscó Chivu piernas frescas con Marcus Thuram, si bien el Inter contemporizó atrás porque enfrente los locales aún intentaban recomponer sus líneas.

Otra ocasión tuvo Giuliano en una nueva volea, con el pie zurdo y más difícil que la anterior, y con el mismo destino en la grada de un estadio expectante. Alexander Sorloth salió al campo junto a Antoine Griezmann, y el espigado ariete noruego en el 74' igualmente mandó a las nubes un remate dentro del área interista tras un pase de Nico González.

De la versatilidad del '23' local se benefició también Griezmann, que más adelante puso en aprietos a Sommer con un derechazo a bocajarro y en pleno giro. Además, Nico González se aplicó en defensa para despejar un centro envenenado en la siguiente jugada, como muestra de que el partido no tenía dueño y de que su desenlace pendía de un hilo.

En el costado opuesto, habiendo reemplazado a Nahuel Molina, estaba teniendo Marc Pubill una oportunidad de oro para reivindicarse, pero su aportación era más positiva en ataque que en defensa. Su vigilancia a Thuram era clave y poco funcionaba, como en un córner en el 85' y que el delantero francés cabeceó de soslayo por encima del travesaño.

Como si fuera un espejo, el Atleti apuró sus opciones forzando un saque de esquina en el tiempo de descuento y que le hizo ver la luz. Lo sacó Griezmann y en el corazón del área saltó Giménez más que cualquier otro futbolista para cabecear el definitivo 2-1. Con esta victoria, los rojiblancos tienen nueve puntos; mientras, el Inter se queda con 12.