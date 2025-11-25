Noche negra en Champions: el Barça cae 3-0 ante el Chelsea, el Villarreal pierde 4-0 en Dortmund y el Athletic no pasa del 0-0 en Praga

Los jugadores del Chelsea celebran uno de los goles al FC Barcelona, en la fase liga de la Champions League 2025-2026

Desastrosa noche de Champions para los equipos españoles. El FC Barcelona ha caído por un contundente 3-0 en su partido en Stamford Bridge ante el Chelsea. Aún más abultada ha sido la derrota del Villarreal. El Submarino Amarillo ha caído por 4-0 en su visita al Borussia Dortmund.

Tanto los culés como los groguets jugaron con un hombre menos más de media hora debido a los expulsiones de Ronald Araujo (minuto 44) y Juan Foyth (minuto 52), respectivamente.

El único equipo que logró puntuar fue el Athletic Club, con un empate a 0-0 a domicilio frente al Slavia de Praga. Pese a ello, el resultado no es positivo para los de Ernesto Valverde, ya que, sobre el papel, se trataba de uno de los rivales más asequibles de los que tenían en la fase liga de la máxima competición europea.

Chelsea 3-0 FC Barcelona

El FC Barcelona ha perdido este martes contra el Chelsea (-) en Stamford Bridge, en la quinta jornada de la Fase Liga de la Champions, y se complica el pase directo a los octavos de final en un mal partido que estuvo condicionado por la expulsión del capitán blaugrana Ronald Araujo al borde del descanso y por la sensación de que los 'culers' siguen atenazados en el feudo 'blue', con una única victoria en ocho visitas.

Ronald Araujo, como sucedió en el pasado contra el Inter de Milán o contra el Paris Saint-Germain, fue clave en el negativo porvenir de su equipo. Por expulsiones o por cantadas sonoras, el uruguayo sale ya demasiadas veces 'en la foto' y, esta vez, con un Barça que perdía pero en un partido igualado, dejó a los suyos en inferioridad, con una amarilla por protestar y una segunda clarísima por entrada a destiempo a Marc Cucurella, en una segunda parte que fue totalmente para el Chelsea.

Tres goles anulados, bien anulados y confirmados en el VAR, salvaron al Barça de una goleada mayor y de irse de Londres con una sensación todavía peor. Quizás la voluntad de Lamine Yamal, desconforme con irse al banquillo en el 80', y la entrega de Pau Cubarsí y Joan Garcia atrás fueron de lo poco salvable de un Barça al que no le salió nada bien. Ni en el 5', en la mejor ocasión 'culer', cuando Ferran Torres falló lo infallable.

Quizá ahí ya se complicó un partido entre dos equipos que llegaban igualados a 7 puntos y que deja ahora al Chelsea como favorito para estar en el 'Top 8' y, por contra, al Barça en una situación para nada favorable. Si los de Hansi Flick hacen un '9 de 9' en las tres jornadas que quedan pueden ir directos a octavos de final, sí, pero se antoja complicado. Como difícil fue intentar llegar con claridad a la meta del Chelsea, defendida por el español Robert Sánchez.

Tan sólo 1 victoria y 2 empates en 8 visitas a Stamford Bridge en la Liga de Campeones dejan bien claro que al Barça le sienta fatal visitar el histórico feudo de este club de la zona noble londinense. Es cierto que el empate de 2009 con aquel antológico gol de Andrés Iniesta se cantó como un triunfo, y más porque dio el pase a la final ganada de Roma. Pero el barcelonismo no guarda más buenos recuerdos de esta zona de Londres.

Y esa mala sensación afloró pronto, en el minuto 4, cuando por una mano clara del central Wesley Fofana para acomodarse el balón y orientarlo hacia una zona libre del área, antes de que su centro lo rematara a gol Enzo Fernández, el primer gol 'blue' fue anulado.

El Barça trató de sacudirse la presión inglesa con un amago de control, pero la realidad fue que el golpe del 1-0 y la inferioridad numérica con esa doble amarilla a Araujo obligaron a los de Flick a resistir como podían. El Chelsea, en cambio, salió del descanso oliendo sangre y decidido a cerrar cuanto antes un partido en el que los 'blues' habían sido superiores en casi todos los registros.

Ya en el 51' volvió a sonar el aviso local, con otro gol anulado a Garnacho por fuera de juego en el envío previo. Una acción que dejó claro que el Chelsea seguía llegando con demasiada facilidad al área de Joan Garcia. Y justo cuatro minutos después llegó el mazazo definitivo: un error grave de Frenkie de Jong en la salida regaló un balón franco a Estevão, que encaró a Pau Cubarsí, lo desbordó con una acción eléctrica y fusiló al portero blaugrana para el 2-0, sin que el esfuerzo de Balde llegara a tiempo para cerrar el disparo.

El Barça quedó partido por completo, obligado a correr siempre detrás del balón y con apenas chispa para salir a la contra. En ese contexto, Joan Garcia y Pau Cubarsí evitaron que el marcador creciera antes de tiempo. En el 70', Pedro Neto tuvo una oportunidad clarísima tras una carrera en la que Cubarsí lo incomodó lo justo, permitiendo al guardameta achicar espacios y desviar a córner con una gran intervención.

Pero el premio londinense llegó igualmente. En el 73', Liam Delap culminó una transición vertiginosa asistido por Enzo Fernández, autor de un partido sobresaliente. Hubo revisión del VAR por un posible fuera de juego, pero la diana subió al marcador y dejó al Barça sin opciones reales de reacción (3-0).

Lo que vino después fue un ejercicio de supervivencia. En el 79', de nuevo Estevão puso en jaque a la defensa blaugrana, pero entre Cubarsí -que aguantó al brasileño dentro del área- y Joan Garcia -seguro en el mano a mano contra Enzo Fernández en el rechace- evitaron un cuarto gol que habría sido demasiado castigo.

El tramo final, con Lamine Yamal visiblemente molesto tras su sustitución en el 80', dibujó el retrato de un Barça impotente, sin peso ofensivo y sostenido únicamente por la voluntad de sus jóvenes defensores. Un equipo que salió de Londres con una derrota contundente, condicionado por la temprana expulsión de Araujo pero también por un nivel competitivo muy inferior al de un Chelsea que se consolida como aspirante al 'Top 8'.

Con esta derrota, los de Flick quedan muy tocados en la clasificación y deberán firmar un pleno de triunfos en las tres jornadas finales para aspirar a un pase directo a los octavos de final que, visto el partido de Londres, parece más exigente que nunca. El infierno de Stamford Bridge volvió a atrapar al Barça.

Borussia Dortmund 4-0 Villarreal

El Villarreal CF ha perdido este martes por un claro 4-0 en su visita al Borussia Dortmund durante la jornada 5 en la liguilla de la Liga de Campeones, pagando caro el 'Submarino Amarillo' su comienzo de la segunda mitad por el doblete de Serhou Guirassy y la expulsión de Juan Foyth.

En el Signal Iduna Park, la calma tensa del inicio se rompió en el 11' con un gol anulado a Tajon Buchanan por fuera de juego, invalidándose su remate a puerta vacía en un balón suelto tras un disparo de Thomas Partey desde la corona del área y que había tropezado en Nico Schlotterbeck.

Apenas tardó en llegar la respuesta local, filtrando un pase a Serhou Guirassy en el interior del área; de espaldas al arco, Sergi Cardona le cerró el espacio y la defensa del Villarreal despejó la bola, así que entonces probó fortuna Marcel Sabitzer con un tiro lejano marca de la casa, pero sin problemas para el guardameta Luiz Júnior.

Frente a los ataques inconexos del Dortmund, la mejor respuesta del 'Submarino' era el balón parado y a la media hora tuvo una oportunidad de marcar en botas de Pape Gueye, que recibió al borde del área y mandó su zurdazo por encima del larguero. Tampoco tuvo puntería después Buchanan, mientras que entre los locales destacó Karim Adeyemi como estilete.

De una internada suya por la banda derecha, habiéndose ido de Cardona en velocidad, nació una ocasión peligrosa que desbarataron al alimón Luiz Júnior y Foyth. Pero la intensidad del 'Muro Amarillo' se contagió a los jugadores locales, que correspondió a las gradas anotando con algo de suerte el 1-0 en el tiempo añadido de la primera mitad.

Al saque de un córner, Waldemar Anton amortiguó el balón con el vientre y quizá con ayuda de su brazo izquierdo, pero todo siguió; Aarón Anselmino golpeó desde el suelo en pleno barullo y la pelota cogió una trayectoria ascendente que valió a Guirassy para cabecera a bocajarro el primer tanto. Pese a la incertidumbre, el VAR validó la acción entera y ese 1-0.

Tras el descanso, asustó primero el Villarreal con una galopada de Cardona por la zona central del campo para pasar a Buchanan, que pisó el área rival en carrera y conectó un zurdazo rápido, pero tapado por Daniel Svensson. Casi de inmediato, ocurrió lo que condicionó todo, con Julian Brandt como protagonista haciendo una transición defensa-ataque.

Guirassy saltó en el círculo central, ganó el balón de cabeza y el '10' del Dortmund lo controló para correr por la banda izquierda hasta que llegó a la frontal del área, pasó raso en paralelo y Adeyemi dejó pasar el esférico; Felix Nmecha tiró con la diestra, se cruzó Buchanan y el mismo Adeyemi aprovechó el rechace para rematar, aunque Foyth se interpuso.

Justo encima de la línea de gol, la pelota había dado en su brazalete de capitán, algo que el árbitro y sus ayudantes del VAR sancionaron con penalti y expulsión. Luiz Júnior paró con sus pies el tiro de Guirassy, pero el lanzador materializó su propio rechace en el 2-0 (54'). Y todavía en 'shock', el Villarreal encajó el 3-0 muy poco más tarde.

El hiperactivo Adeyemi se coló por un pasillo central, hizo una pared con Brandt y marcó sin querer el tercer gol del Dortmund porque el despeje de Partey rebotó en su pierna izquierda y la parábola del balón superó a Luiz Júnior por encima de la cabeza. Eso sí, el portero del 'Submarino' salvó a su equipo del 4-0 en el 68', tras un centro envenenado de Adeyemi.

De igual modo se salvaron los pupilos de Marcelino García Toral cuando en el minuto 83 falló Fábio Silva otro penalti, estrellado en el larguero, que había provocado ese diablillo llamado Adeyemi. El '27' del Dortmund se erigió en la estrella de su equipo para una noche de festejo alemán y de rabieta para los castellonenses, que tiene su supervivencia cada vez peor.

La última jugada del partido plasmó todo eso, significando el 4-0 a raíz de un centro de Gross desde el cotado derecho y que Svensson cabeceó en el área pequeña. Con un único punto en su casillero, el 'Submarino' sigue rezagado y necesita puntuar mucho en las tres jornadas que quedan. Por su parte, el equipo que entrena Niko Kovac luce ahora 10 puntos.

Slavia de Praga 0-0 Athletic Club

El Athletic Club ha empatado sin goles este martes ante el Slavia de Praga en el Fortuna Arena, en la jornada 5 de la fase liga de la Liga de Campeones, un partido en el que los leones tuvieron las ocasiones más claras, pero en el que el meta checo Jindrich Stanek privó el gol con tres paradas de mucho mérito sobre remates de Oihan Sancet y Robert Navarro, por partida doble.

La clasificación del Athletic Club para los 'playoffs' de la Champions League está cada vez más cuesta arriba. En Praga, en uno de los duelos marcados en rojo en el calendario, los de Ernesto Valverde no pudieron pasar del empate sin goles, que los deja con cuatro puntos en la clasificación y 28º, a un punto del Top 24.

Robert Navarro, con un disparo dentro del área, un mano a mano y un cabezazo, y Oihan Sancet, con un remate tras una gran contra comandada por Gorka Guruzeta, obligaron a intervenir al meta checo Stanek, que se marchó del Fortuna Arena con el MVP del partido bajo el brazo y con la sensación de haber dado un punto a su equipo.

Arrancó el Athletic Club el partido con personalidad y dificultando mucho la circulación del Slavia, y la primera gran ocasión sería para los rojiblancos. Una contra conducida por Gorka Guruzeta que remató en el interior del área Oihan Sancet en posición franca, pero el goleo fue mordido y el meta de los checos evito el gol. En la que sería la primera de las dos opciones que tendría el 'lince' antes del primer cuarto de hora de partido.

Pero tras un arranque con mucho ritmo por parte de los dos equipos el partido entró en una vorágine de errores con muy poco protagonismo de los jugadores del centro del campo. Eso sí, Unai Simón apenas sufría debido a la poca presencia ofensiva de los checos, demasiado directos e imprecisos en la gran mayoría de sus ataques.

Y en el tramo final de la primera mitad tendrían los locales la primera llegada peligrosa, con un remate desde el costado derecho del área de Youssoupha Mbodji que se paseó por la meta rojiblanca sin encontrar un segundo rematador en boca de gol. Pese a ello, no había sido mala la primera mitad de los leones en Praga, que, en términos generales, controló el juego, eso sí, con falta de claridad en el último tercio.

La vuelta de los de Valverde de vestuarios también sería buena, asentado en campo rival y con una ocasión clarísima para Robert Navarro. Un balón quedó suelto en el área checa y el catalán remató potente pero centrado y Stanek paró. Y a los pocos minutos, de nuevo, en dos ocasiones al propio Navarro sacaría dos manos portentosas para evitar el tanto visitante.

Está inclinando demasiado el campo a su favor el Athletic y el técnico del Slavia reaccionaría con un triple cambio, dando entrada a Tomas Holes, Jan Boril y Vasil Kusej. También movería el banquillo Valverde, con las incorporaciones de Nico Williams y el joven tanlentoso Selton Sánchez en lugar de Álex Berenguer y Oihan Sancet, que iban a tener más de media hora por delante, y poco después Mikel Jauregizar por Ruiz de Galarreta.

Unos cambios que enfriaron el partido, que volvió a entrar en demasiadas interrupciones. Algo que perjudicaba al Athletic Club, que era el equipo que estaba siendo más protagonista. Y el ritmo bajo del partido permitió al Slavia establecerse en terreno de juego rojiblanco, aunque sin mucho peligro. Y como última intentona de llevarse el partido, Valverde agotaría los cambios con las entradas de Unai Gómez e Iñigo Lekue.

Pero lo que estaría muy cerca de llegar, a la salida de un córner, sería el primer gol del Slavia de Praga con un remate en el interior del área pequeña de Chaloupek con Unai Simón ya batido. Todo ello ya en los últimos 10 minutos de tiempo reglamentario, en los que el Athletic no encontraba el camino ofensivo muy falto de ideas con balón. Y así fue esfumándose el tiempo para los de Valverde, que sólo amenazaron la meta de Stanek con una entrada por banda derecha de Unai Gómez que no encontró el remate de ningún compañero.

Así, el encuentro acabaría en un empate sin goles que no contenta ni a locales ni visitantes. Los checos suman una jornada más sin ganar en la Liga de Campeones y los vizcaínos con cuatro puntos a falta de tres jornadas pero con calendario muy exigente con enfrentamientos ante Paris Saint-Germain y Sporting de Portugal, en casa, y Atalanta, a domicilio.