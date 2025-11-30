Detenido el derbi sevillano por el lanzamiento de objetos desde uno de los fondos del Sánchez Pizjuán

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
En 2022 se canceló un partido entre el Sevilla F.C. y el Real Betis por los mismos motivos. Si continúa el lanzamiento, el partido de este domingo se suspenderá.

Jesús Delgado Barroso
Jugadores del Sevilla F.C. entrenan en los minutos previos al partido de este domingo.
Jugadores del Sevilla F.C. entrenan en los minutos previos al partido de este domingo.Jose Manuel Vidal via EFE

Ha vuelto a ocurrir: el derbi sevillano ha sido detenido este domingo por el lanzamiento de objetos desde las gradas del estadio Sánchez Pizjuán de la capital andaluza. El partido ha quedado detenido durante 15 minutos después de que algunas personas entre el público lanzasen objetos desde la grada. Tal y como recaba el diario Estadio Deportivo, se han tirado "varias botellas de plástico". 

Los jugadores se han retirado a los vestuarios una vez que la megafonía del estadio ha anunciado los 15 minutos en los que el partido se ha visto suspendido. Cánticos insultantes contra el Betis han sonado en el Sánchez Pizjuán una vez que los equipos se retiraron a los vestuarios.

En los últimos meses, no ha habido partidos de la liga española que se hayan aplazado o suspendido temporalmente debido al lanzamiento de objetos en sí. Aunque en ocasiones se han dado parones breves para retirar objetos del campo, lo más reciente y notorio fue una sanción de la UEFA al Atlético de Madrid en noviembre de 2025 por lanzamiento de objetos en un partido europeo, como detalla El País.

El parón de partido más reciente en la liga española por lanzamiento de objetos ocurrió durante el derbi Atlético de Madrid contra el Real Madrid en septiembre de 2024, cuando el partido se detuvo temporalmente debido a objetos lanzados al portero Thibaut Courtois.

Un tenso derbi para el Betis

El Real Betis, con goles de Pablo Fornals y de Sergi Altimira, se ha llevado un tenso derbi en casa del Sevilla FC (0-2), que ha terminado con uno menos por la expulsión de Isaac Romero antes de que el partido se detuviese durante más de un cuarto de hora por el lanzamiento de objetos desde la grada, en una decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports en la que un gol de Alberto Moleiro en el minuto 95 ha permitido al Villarreal rescatar una victoria frente a la Real Sociedad (2-3).

El triunfo afianza al Real Betis en la quinta plaza con 24 unidades, cuatro de renta sobre el primero de los aspirantes a meterse en Europa. Mientras, el Sevilla (16) encaja su quinta derrota en los últimos seis partidos ligueros y agrava su crisis, aunque continúa a cinco puntos tanto de los puestos continentales como de la zona de quema.

