Detienen a un ultra del Rayo Vallecano tras una noche de disturbios con aficionados del Lech Poznan
Ambos grupos de aficionados se citaron en los alrededores del estadio del club madrileño para enfrentarse de forma violenta. 

Miembros de la afición ultra del Rayo Vallecano, también conocidos como "Los Bucaneros", ondean banderas y encienden bengalas a las afueras del Estadio Vallecas antes del partido contra el Real Betis en la semifinal de la Copa del Rey. El Rayo Vallecano es un club de fútbol con sede en Madrid. Imagen de archivo.
Un aficionado ultra del Rayo Vallecano ha sido detenido por la Policía Nacional después de que en la noche del miércoles participase en un enfrentamiento entre aficionados del equipo madrileño contra aficionados radicales del Lech Poznan. El hombre detenido era de nacionalidad española y pertenecía a los Bukaneros, según ha podido confirmar EFE.

Los enfrentamientos tuvieron lugar por la noche, sobre las 23:30 horas, en los alrededores del estadio del Rayo Vallecano, por las calles de Medina de la Albufera y Buenos Aires, lugar donde se citaron decenas de ultras de los dos equipos para enfrentarse entre ellos. 

En total, según ha precisado la Jefatura Superior de Policía de Madrid a la agencia EFE, en la pelea participaron unos 150 aficionados del equipo polaco, que salieron del metro Buenos Aires para encontrarse con otro grupo de ultras del equipo madrileño. 

Tanto los seguidores del Rayo como los del Poznan se lanzaron piedras, material pirotécnico y bengalas, lo que obligó a los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) a actuar con medios antidisturbios para intentar disolver el enfrentamiento. 

Cuando las autoridades consiguieron despejar la zona vieron a una persona en el suelo con una herida abierta en la cabeza, por lo que los servicios de emergencia tuvieron que trasladarle hasta el hospital Gregorio Marañón, donde le dieron algunos puntos de sutura.

Este jueves a las 21:00 horas se celebrará el partido entre ambos equipos y la Comisión Antiviolencia lo ha declarado de alto riesgo. Para evitar incidentes y altercados, la Delegación del Gobierno en Madrid desplegará un operativo de seguridad compuesto por más de 400 efectivos policiales de emergencias. Además, también se reforzará la vigilancia en el servicio de Metro. 

